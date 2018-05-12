7 мая на youtube-канале «Гарантий НЕТ» гомельский блогер Максим Филипович опубликовал сюжет «Белорусская идеология во всей красе» о падеже скота в Кормянском районе Гомельской области. Видео собрало 64000 просмотров.





В тот же день съемочная группа «Белса та» также посетила сельхозпредприятия, где от голода дохнут телята.









На Гомельщине теленка дохнут от голода

Согласно гомельским правоохранителям, наш телеканал «взял» видео Максима Филиповича. На основании этого милиция сделала вывод, что блогер «сотрудничает» с «Белсатом».





12 мая Максим Филиппович опубликовал видео, в котором называет работников милиции непрофессионалами, которые «даже свою работу не могут нормально сделать».