Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко торжественно открыт

Сбор средств на установку памятника Костюшко инициировал журналист Глеб Лободенко. Проект поддержали 690 человек, которые собрали больше 22 тысяч белорусских рублей. Имена всех жертвователей будут храниться в музее. Памятник отлит в Украине по проекту белорусского скульптора Геника Лойко.





Тадеуш Костюшко — национальный герой Беларуси, Польши, США, почетный гражданин Франции, руководитель освободительного восстания 1794 года. Считается одним из самых известных в мире белорусов.









В Беларуси до сих пор не было ни одного памятника Тадеушу Костюшко, если не считать бюстов на территории американского посольства в Минске и в деревне Малые Сехновичи, где была родовая усадьба Костюшко.



