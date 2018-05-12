Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко торжественно открыт
Первый в Беларуси памятник легендарному Тадеушу Костюшко торжественно открыт сегодня, 12 мая. Церемония на территории музея-усадьбы Костюшко "Меречёвщина" недалеко от Коссовского дворца, что на Брестчине, началась в 12:00.
Сбор средств на установку памятника Костюшко инициировал журналист Глеб Лободенко. Проект поддержали 690 человек, которые собрали больше 22 тысяч белорусских рублей. Имена всех жертвователей будут храниться в музее. Памятник отлит в Украине по проекту белорусского скульптора Геника Лойко.
Тадеуш Костюшко — национальный герой Беларуси, Польши, США, почетный гражданин Франции, руководитель освободительного восстания 1794 года. Считается одним из самых известных в мире белорусов.
В Беларуси до сих пор не было ни одного памятника Тадеушу Костюшко, если не считать бюстов на территории американского посольства в Минске и в деревне Малые Сехновичи, где была родовая усадьба Костюшко.
паводле Еўрарадыё
16:48 12/05/2018
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