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Разгул демократии: в Ираке почти 7000 кандидатов баллотируются в парламент

Избирательные участки открылись в Ираке, где в субботу проходят парламентские выборы, всего в них принимают участие 6990 кандидатов от ряда партий.

От того, какая партия наберет большинство в 329-местном парламенте, зависит то, какой премьер-министр возглавит иракское правительство на следующие четыре года.

Среди основных претендентов на пост премьера, который столкнется с необходимостью бороться с коррупцией и восстанавливать страну после трехлетней борьбы с террористической группировкой ИГ*, - представляющий партию "Победа Ирака" действующий премьер-министр Хайдер аль-Абади. Он был избран на пост премьера 10 августа 2014 года.

Конкуренцию ему составляют Нури аль-Малики (партия "Дават аль-Канун"), Хади аль-Амири (коалиция "Фатах"), Амар аль-Хаким (коалиция "Хикма"). Еще одной влиятельной силой является коалиция "Ас-Сайрун", в которую объединились сторонники шиитского богослова Моктады ас-Садра и Коммунистической партии Ирака.
15:05 12/05/2018






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