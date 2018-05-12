От того, какая партия наберет большинство в 329-местном парламенте, зависит то, какой премьер-министр возглавит иракское правительство на следующие четыре года.





Среди основных претендентов на пост премьера, который столкнется с необходимостью бороться с коррупцией и восстанавливать страну после трехлетней борьбы с террористической группировкой ИГ*, - представляющий партию "Победа Ирака" действующий премьер-министр Хайдер аль-Абади. Он был избран на пост премьера 10 августа 2014 года.





Конкуренцию ему составляют Нури аль-Малики (партия "Дават аль-Канун"), Хади аль-Амири (коалиция "Фатах"), Амар аль-Хаким (коалиция "Хикма"). Еще одной влиятельной силой является коалиция "Ас-Сайрун", в которую объединились сторонники шиитского богослова Моктады ас-Садра и Коммунистической партии Ирака.