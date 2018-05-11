Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)





Для Счетной палаты это хороший вариант, Кудрин — «достойная кандидатура», прокомментировал федеральный чиновник.





Ранее «Ведомости» сообщили про полученное Кудриным предложение возглавить Счетную палату. Кудрин сообщил изданию, что согласился «серьезно подумать» над предложением «Единой России». Представитель Кудрина также сообщил РБК, что тот обдумывает поступившее предложение.

Президиум фракции «Единой России», на котором может быть объявлено о согласии возглавить ведомство, соберется на встречу с Кудриным 14 мая. «Состоится разговор, по итогам которого, насколько обе стороны будут удовлетворены, мы примем решение», — пояснял первый зампредседателя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По закону Совет Госдумы представляет президенту не менее трех кандидатов на руководство высшим органом внешнего аудита. Глава государства выбирает одну из предложенных кандидатур для утверждения Думой. Консультации о кандидатах на должность главы Счетной палаты начались в парламенте 10 мая, ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер называл Счетную палату важной экспертной структурой, руководителем которой должен быть человек с «большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления».

Сначала «Единая Россия» собиралась выдвинуть на пост главы Счетной палаты первого зампреда Госдумы Александра Жукова, но он решил, что работать вице-спикером ему «интереснее».

По словам Андрея Исаева, среди других кандидатов в нижней палате обсуждались глава комитета по финансовому рынку и председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и член комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).​

Ранее источники РБК сообщали, что рассматривался вариант возвращения Кудрина во власть. Обсуждались планы, согласно которым экс-министр финансов займет должность заместителя или первого заместителя главы администрации президента и будет курировать экономику. Согласно другому сценарию Кудрин мог стать вице-премьером.​

«Многие, если не большинство, депутаты в парламенте не разделяют те идеи, которыми руководствуется Алексей Кудрин в своей работе», — заявил вице-спикер Думы Петр Толстой («Единая Россия»), комментируя кандидатуру Кудрина (цитата пресс-службы). Но, добавил Толстой, пост главы Счетной палаты не подразумевает политической деятельности реформатора, где могли бы сыграть роль те или иные политические взгляды, поскольку аудиторы контролируют расходы госсредств от имени парламента, а в этой сфере «Кудрин блестяще себя зарекомендовал, работая в правительстве».





В оппозиционных фракциях кандидатуру Кудрина могут не поддержать. Собеседник в ЛДПР сказал РБК, что для голосования по кандидатуре фракция предложит своего сопартийца, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова. «Справедливая Россия» не поддержит кандидатуру Кудрина по «идеологическим причинам», сказал РБК депутат от фракции Олег Шеин. Возможное назначение Кудрина он назвал «разгромом Счетной палаты как института, призванного оберегать государство от скатывания в экономический неолиберализм», который заключается в ликвидировании законодательных ограничений для крупного капитала при повышении долговой нагрузки на рядовых граждан. Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал РБК, что кандидатуру Кудрина коммунисты не поддержат, вместо этого они предложат депутата от коммунистов Синельщикова.

Усиление аудита​

Когда в приоритетах сохранение ресурсов и их эффективное использование, то выбор человека, который имеет большой опыт в сфере бюджета и контроля, является логичным, сказал РБК источник в окружении Кудрина. По его словам, советники и помощники президента жестко встроены в систему исполнения решений, «которые принимает один человек», кроме того, администрация президента не занимается напрямую экономической политикой и любое назначение туда «было бы менее ресурсным».

Источник назвал Счетную палату значимым органом контроля за бюджетом в условиях, когда поставлены жесткие требования по конкретным индикаторам развития страны (новый майский указ), под которые будет выстраиваться деятельность всей государственной машины, и очень важно отслеживать динамику показателей министерств. Счетная палата может стать куратором исполнения указов, добавил собеседник в окружении Кудрина.

Кудрин относится к категории управленцев, «мысли которых интересны Кремлю» и которых пытаются встроить в систему государственного управления, прокомментировал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, в элитах не смогли достигнуть консенсуса и предложить Кудрину пост вице-премьера, поэтому и последовало предложение на не менее статусную должность руководителя Счетной палаты. Во главе аудиторского органа Кудрин может усилить контролирующую роль, становясь противовесом Белого дома и следя за эффективностью расходов.

Если назначение Кудрина подтвердится, Счетная палата из только контролирующего органа может превратиться и в экспертный институт — на ее базе начнется более активная экономическая дискуссия, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «С другой стороны, в позиции руководителя Счетной палаты есть определенные ограничения. Его полномочия могут быть недостаточно широкими для того, чтобы настаивать на имплементации экономических предложений, такое назначение выглядит как сохранение Кудриным позиции экономического советника», — подчеркивает Орлова.

Замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов назвал «ошибкой» согласие Кудрина занять этот пост. По мнению Игнатова, вряд ли президент пойдет на расширение полномочий Счетной палаты. А с позиции внешнего эксперта Кудрин мог бы оказывать большее влияние на экономическую политику и разработку реформ. «К его мнению всегда будут прислушиваться и в России, и на Западе. А сейчас он будет более стеснен в публичных высказываниях», — рассуждает Игнатов. Оставаясь вне власти и не «растворяясь в бюрократической вертикали», Кудрин имел бы больше возможностей вернуться на высокий пост, особенно при кризисной ситуации, заключил эксперт.​





Более высокие посты Кудрину в текущей аппаратной конфигурации не предложат, поэтому экс-министр мог согласиться на единственный оставшийся вариант, указал директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, на отсутствие Кудрина в будущем правительстве мог повлиять премьер Дмитрий Медведев. Как считает эксперт, Счетная палата для Кудрина была выбрана как независимая от Белого дома площадка, а экс-министр финансов сохранит возможности контролировать экспертную работу и неформально общаться с президентом, а также критиковать политику правительства.

Алексей Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов и вице-премьера в сентябре 2011 года после конфликта с президентом Дмитрием Медведевым. Последний предложил министру финансов покинуть пост за то, что в ходе визита в США Кудрин пообещал отказаться работать в правительстве России, если Медведев станет премьером в 2012 году. Кудрин объяснял свою позицию разногласиями с главой государства. Министр и президент неоднократно спорили насчет необходимости снижения бюджетных трат на перевооружение армии. В 2016 году Кудрин стал председателем совета Центра стратегических разработок, отвечающего за разработку программы реформ для главы государства.