Мигранян: чего ждать от визита Лукашенко в Таджикистан





Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет с официальным визитом в Душанбе в понедельник 14 мая по завершении всех официальных мероприятий в Сочи — заседания Высшего Евразийского экономического совета и вероятной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации пресс-службы МИД Таджикистана, белорусский лидер будет находиться в республике с 14 по 16 мая.





На следующей неделе в Таджикистане запланированы сразу два масштабных мероприятия, которые могут привлечь интерес белорусского лидера. С 14 по 20 мая в Душанбе пройдет международный форум волонтеров стран СНГ о сохранении культурного наследия. Кроме того, в период с 15 по 17 мая в Таджикистане запланирована выставка экспортных товаров из Беларуси, на которой будут представлены образцы продукции машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии и других отраслей.





Если в культурно-гуманитарном сотрудничестве потенциал неограничен, то торговое взаимодействие Беларуси и Таджикистана, к сожалению, находится на очень низком уровне, отметила в беседе на радио Sputnik руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.





"Сказываются и территориальная удаленность, и отсутствие прямых коммуникаций, и отсутствие взаимодополняемости в торговле. Но, тем не менее, сегодня в Таджикистане начинается более активный этап развития сельского хозяйства и его модернизация, и можно предположить, что Беларусь окажется полезной со своей машиностроительной техникой, транспортными средствами или устройствами для модернизации сельскохозяйственных работ", — отметила Мигранян.





В то же время, по словам собеседницы, в сотрудничестве Беларуси и Таджикистана есть ряд нюансов, в частности, в том, что белорусская техника и технологии преимущественно ориентированы на равнинную местность. У Таджикистана есть своя специфика и в плане рельефа, и в перечне культур, основу которых составляют бахчевые, ягодные и плодово-овощные. Однако белорусские специалисты смогут изучить эти особенности на месте и подготовить свою продукцию к условиям Таждикистана, считает собеседница.





"Кроме того, интересны возможности Беларуси в предоставлении наукоемкой технологичной продукции — транспортных средств, механизмов, различного оборудования для развития инфраструктуры Таджикистана. В свою очередь, Таджикистан, безусловно, интересен белорусской стороне той специфической сельскохозяйственной продукцией, которая не может быть выращена в Беларуси", — констатировала Мигранян.







