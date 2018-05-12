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Экс-премьеру Малайзии Наджибу Разаку запретили покидать страну. Будут сажать?

Экс-премьеру Малайзии запретили покидать страну. Закон разберется, пообещал новый глава страны

Власти Малайзии запретили бывшему премьер-министру Наджибу Разаку покидать страну, передает Reuters. Разак после поражения на выборах собирался за границу. Новый глава страны легендарный политик Махатхир Мохамад заявил, что есть основания для расследования, и при необходимости "закон разберется".

Как передает РИА "Новости", департамент по делам иммиграции Малайзии в субботу занес Наджиба Разака и его жену Росма Мансур в "черный список", теперь они не могут покинуть страну. Решение ведомства было опубликовано спустя несколько минут после того, как бывший премьер-министр написал в Facebook, что в субботу на неделю уезжает с семьей в отпуск за границу.

После этого Разак отметил: "Я уважаю руководство и останусь с семьей в стране".

Позднее премьер Махатхир (его в стране называют просто Dr. M) объявил, что запретил Разаку покидать страну лично, чтобы в последующем избежать необходимости решать вопрос об экстрадиции.

Махатхир также опроверг появившиеся в СМИ слухи о введении в стране чрезвычайного положения в связи с победой оппозиции на выборах.


Махатхир Мохамад уже занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год. На нынешних выборах он возглавил оппозиционную коалицию, которая выступила против Разака. 9 мая сторонники Махатхира победили: партия обеспечила себе простое большинство в парламенте и, таким образом, впервые в пост-колониальной истории страны, отобрав власть у коалиции "Барисан Насиональ" (Национальный Фронт).

14:17 12/05/2018






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