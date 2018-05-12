ВТБ-банк открестился от российского флага
Российский флаг в одном из гродненских офисов ВТБ-банка всполошил пользователей интернета. Проявление особой симпатии к «русскому миру»? Оказалось — нет.
«Офис банка ВТБ (Беларусь) в г. Гродно находится по адресу ул. Антонова, 21. По этому же адресу с 2013 года Генеральное консульство России в Бресте осуществляет выездное консульское обслуживание граждан Российской Федерации по различным вопросам в специально отведенной зоне. При этом обращаться за консультациями могут не только россияне, но и граждане Республики Беларусь, а также соседних стран - Польши и Литвы. Таким образом, на фото изображена именно зона выездного консульского обслуживания», – говорится в официальном разъяснении банка.
"Белорусский партизан"
13:01 12/05/2018
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