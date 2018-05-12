



Депутат Анна Канопацкая, оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) и общественные активисты подготовили законопроект об использовании и охране бело-красно-белого флага, который планируют передать на рассмотрение в Палату представителей.





Вопрос придания бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности поднимался оппозицией уже не раз. Осенью 2016 года «Молодой фронт» собрал 10 тысяч подписей за придание бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности. Министерство культуры ответило, что предложение не содержит «документального обоснования и полной, достоверной и качественной фиксации графическими средствами элемента, которому предлагается придать статус историко-культурной ценности».









Заявления делали и политики. Либерально-демократическая партия заявляла, что предложит властям придать статус историко-культурной ценности бело-красно-белому флагу и гербу «Погоня», а также разрешить их свободное использование в стране. ЛДП пообещала выступать с этой позицией в парламенте, в каждой из палат которой у партии есть свой депутат, и на следующих выборах президента. Правда, спустя неделю после заявления партия Сергея Гайдукевича сказала, что пока «решила снять с политической повестки дня» вопрос о бело-красно-белом флаге.





В тексте проекта, подготовленного Канопацкой и БХД, отмечается, что бело-красно-белый флаг был официальным государственным символом Беларуси в период с 19 сентября 1991 года по 6 июня 1995 года.





Проект закона состоит из нескольких пунктов. Основной посыл — уравнять БЧБ-флаг с государственным красно-зеленым флагом. Авторы предлагают разрешить свободно использовать бело-красно-белый флаг во время государственных праздников, праздничных дней, а также во время торжественных мероприятий, которые проводятся государственными органами, юридическими лицами, гражданами и во время народных, рабочих, семейных праздников и в другие памятные даты.





Также предлагается разрешить ставить маленькие БЧБ-флажки на столы в офисах организаций, изображение флага использовать в декоративных целях в качестве национального символа, а местным депутатам раз шить обязать госорганы и другие государственные организации вывешивать БЧБ-флаг одновременно с государственным флагом в обозначенные праздничные дни или постоянно.









Авторы также в очередной раз просят Минкульт внести бело-красно-белый флаг в список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси. А за создание препятствий по использованию флага предлагают наказывать по закону.





Презентацию для общественности авторы проекта закона проведут 14 мая, сообщает Tut.by

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