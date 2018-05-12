Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Опыт, достойный подражания. Сейм Польши принял законопроект о снижении зарплаты парламентариев на 20%

Пенсии и зарплаты белорусских депутатов несоразмерны их вкладу в развитие страны, а главное – доходам обычных избирателей. На это не обращал внимание и не писал только ленивый.

Однако наши депутаты и в ус не дуют. Им не неловко перед народом. Ссылаются на зарубежный опыт, где депутаты – не бедные люди. Но вот тоже опыт. 

Сейм Польши принял проект закона о снижении зарплаты парламентариев на 20%.

За принятие законопроекта проголосовали 240 депутатов, 2 было против, 5 воздержались. Не приняли участие в голосовании 213 депутатов, в том числе оппозиционные фракции "Гражданская платформа", "Новочесная", и Польская крестьянская партия.

На прежнем уровне останутся суммы, предназначенные на покрытие расходов депутатов, связанных с исполнением обязанностей на территории страны. Эти расходы будут составлять 25% оклада заместителя госсекретаря.

Во время рассмотрения законопроекта документ подвергся жесткой критике оппозиционных депутатов.

Законопроект о снижении зарплат депутатам подготовила правящая партия Польши "Право и справедливость" после того, как в Польше разгорелся скандал вокруг премий, которые были выплачены членам правительства. Правящая партия также решила, что министры вернут эти премии, передав их на благотворительные цели.

"Белорусский партизан"
12:27 12/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё