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СМИ: Компании из Сербии, Украины и Беларуси поставили военную технику в Конго

Белорусский спецэкспортер вооружений «Белтехэкспорт» поставил в начале года в Конго четыре учебно-боевых самолета L-39C. Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, для нужд конголезской армии были поставлены самолеты Су-25К и Су-27.

Ранее проходила информация, что Беларусь проводит подготовку летчиков и техников конголезских военно-воздушных сил.

Сопоставимым с Беларусью поставщиком военной техники и вооружений является Сербия. Компании из этой страны продают Конго автоматы, патроны, зенитные орудия, патрульные суда, а также занимаются подготовкой военнослужащих.

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Украина остается основным поставщиком военной техники в Конго наряду с Китаем, Францией и США. Укроборонпром регулярно поставляет несколько моделей боевых танков.

Местные СМИ считают, что с помощью такой чрезмерной милитаризации президент Конго Джозеф Кабила готовится к удержанию власти, у которой находится с 2001 года. В стране царит напряженность в связи с затянувшимися президентскими выборами. Полномочия Кабилы истекли еще в конце 2016 года. Выборы могут пройти на исходе текущего года.


2 мая 2018 г. состоялась встреча посла Беларуси в России Игоря Петришенко с послом Конго в РФ Давидом Мадукой. Стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействия по линии деловых кругов. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия в области сельского хозяйства и образования, говорится в сообщении посольства Беларуси в РФ.

Дипломатические отношения между Беларусью и Конго установлены 11 февраля 2002 г. В 2017 году двусторонний товарооборот составил 902,9 тыс. долларов.


TUT.by
12:16 12/05/2018






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