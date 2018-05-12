Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного герба и флага

- Сегодня мы подчеркиваем значимость этих неотъемлемых символов суверенной Беларуси, наполненных доблестью и героизмом. Сознаем их глубокую историческую роль в сохранении общественного согласия на белорусской земле, - говорится в поздравлении.





Глава государства обратил внимание, что герб, флаг и гимн - это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики Республики Беларусь, чей авторитет бесспорно признан на международной арене.





Однако многие эксперты считают роковой ошибкой Лукашенко возвращение советской символики. Инициативы вернуть в качестве государственных символов бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» предпринимались неоднократно. Но Лукашенко не хочет и не может признать, что государство совершило большую глупость, когда вернуло видоизмененные молодые советские символы в ущерб проверенным временем историческим.