К брестскому блогеру Сергею Петрухину пришли с обыском

Соратник Петрухина, видеоблогер Александр Кабанов в комментарии Belsat.eu отметил:





«Сотрудник милиции (Игнатюк С.П.) написал заявление о клевете. В одном из стримов Сергей говорит, что люди рассказали об избиении двумя сотрудниками милиции, и добавляет, что доказательств нет. И один из сотрудников написал заявление. Есть вероятность, что конфискуют всю технику, телефон. Есть вероятность, что могут и "закрыть". Но надеемся, этого не будет ».