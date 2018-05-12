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К брестскому блогеру Сергею Петрухину пришли с обыском

Когда блоггер выносил мусор, его «подловили» милиционеры, которые пришли с обыском.

Соратник Петрухина, видеоблогер Александр Кабанов в комментарии Belsat.eu отметил:

«Сотрудник милиции (Игнатюк С.П.) написал заявление о клевете. В одном из стримов Сергей говорит, что люди рассказали об избиении двумя сотрудниками милиции, и добавляет, что доказательств нет. И один из сотрудников написал заявление. Есть вероятность, что конфискуют всю технику, телефон. Есть вероятность, что могут и "закрыть". Но надеемся, этого не будет ».

11:59 12/05/2018






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