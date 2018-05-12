Оттепель? Виталий Арбузов вышел на свободу

«В пятницу вечером, около 19 часов, его отпустили. Довольно неожиданно. Мера пресечения изменена на личное поручительство», — рассказали собеседники из окружения Арбузова.





Личное поручительство подразумевает, что несколько лиц дали письменные обязательства о том, что Арбузов, находясь на свободе, не скроется от следствия и суда, не будут препятствовать расследованию дела или рассмотрению его судом и не будет заниматься преступной деятельностью.

Об этом TUT.BY сообщили два источника.









Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».





В итоге весной его основные производственные предприятия оказались на грани закрытия.





Задержанный больше года назад Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета НДС. В частности, сообщал КГК, подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, МАЗа, МЗКТ, «Пеленга», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.





В итоге предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников», работники также получали зарплату «в конвертах», выяснил КГК.





По данным СК, сумма неуплат налогов достигает порядка 40 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а также по частям 1 и 2 статьи 243 (Уклонение от уплаты сумм н гов, сборов) УК.





В январе 2018 года по делу в отношении компании Fenox Global Group задержаны еще двое, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с оказанием пособничества в уклонении от уплаты налогов. Под стражей оказалось пять сотрудников компании.









Арбузов до задержания был №11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).



