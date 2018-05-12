Гарри Погоняйло: «Судебную власть у нас буквально втоптали в грязь!»

Как минимум раз в год он делает доклад о своей работе президенту (последнюю беседу Сукало и Лукашенко красиво назвали «рабочей встречей).





Сукало является членом Совета безопасности.





Председателя Верховного суда почти всегда приглашают на совещания с участием силовиков.





Бывший судья, глава юридической комиссии БХК Гарри Погоняйло считает, что председателю Верхового суда нечего делать на подобных мероприятиях в Администрации президента.





О голодовках и протестах





Во время недавней встречи с Лукашенко Валентин Сукало назвал недопустимой голодовку участниц «Движения матерей-328»: «…это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас».





-- Я такого рода протесты не поддерживаю и как правозащитник, и как просто гражданин, потому что это давление не на суд, а на политическую власть, -- высказывает свое мнение Гарри Погоняйло. -- А наша власть глуха к горестям народа. Она абсолютно не реагирует на подобные протестные акции. Поэтому, как мне представляется, эффективность таких акций нулевая.





О (не)самостоятельности судей





11 мая Верховный суд огласил приговор Юрию Иванову по делу об убийстве жительницы Могилева Светланы Поддубской. В 2010 году Иванова оправдали по этому делу и даже выплатили компенсацию. А через 7 лет Иванову по указанию Лукашенко вновь предъявили обвинение и приговорили к 21 году лишения свободы.





«Я сел и сам за сутки изучил дело, -- цитировали слова Лукашенко информагентства. -- И дал команду прокурору и председателю КГБ, чего бы ни стоило, расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали».





-- Лукашенко как глава государства и гарант соблюдения прав и свобод человека уже неоднократно демонстрировал, что абсолютно не признает принцип независимости судебной власти при рассмотрения конкретных дел, -- считает Гарри Погоняйло. -- Все, что можно в отношении правосудия нарушить, он десятки раз нарушал!





Лукашенко своими заявлениями парализует действия следователя. Он заявляет об определенных направлениях в расследовании, расставляет акценты, кто виноват. Так не должен себя вести глава государства, который осознает необходимость соблюдения принципа независимости судей. Это просто цинично и нагло.





Судебную власть у нас буквально втоптали в грязь!