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Главный военный прокурор Украины: минимум три гранаты пронесла Наджда Савченко в здание Рады

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос утверждает, что народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко приносила в здание Верховной Рады минимум три гранаты.

"Я выхожу из Верховной Рады (в тот день, когда приносил в парламент документы от генпрокурора относительно дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко — прим.) и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. … И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая … и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Но у тебя там запрещенные вещи", - рассказал А.Матиос в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Прокурор также отметил, что Савченко вошла в здание Верховной Рады с боеприпасами. Причем он указал, что в кармане нардеп держала пистолет.

На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли у Надеждв Савченко были гранаты в сумке, Матиос сказал, что гранат, по его мнению, было минимум три: "Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три".

Кроме того, главный военный прокурор проинформировал о следственном действии, проходившем 10 мая. "Вчера мы провели экспертное воспроизведение событий. Хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном (руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан — прим.) и подозреваемой Савченко, и те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, - вчера прошли испытание на полигоне в той траектории, как планировалось, то есть обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова. Это действующие минометы, они годны для стрельбы и для нанесения поражения", - рассказал он.

Как сообщалось, Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 4 мая суд продлил срок ареста на 2 месяца.

Интерфакс
09:58 12/05/2018






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