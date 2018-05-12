Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны, учебные бои начнутся в субботу утром и завершатся около 14 часов.





В них примут участие около 2 тыс. военнослужащих 1-й и 2-й пехотных бригад, будут задействованы стрелковое оружие, пулеметы, бронетранспортеры PASI, боевые машины пехоты CV-90 и танки Challenger 2. С воздуха бойцам поддержку окажут вертолеты и штурмовики СУ-22 ВВС Польши.





После "боев" все интересующиеся смогут ознакомиться с использовавшейся на учениях боевой техникой и оружием.





Сигнал о завершении учений будет подан в воскресенье, 13 мая в 11 часов на торжественном построении у памятника боям под Паю (Paju). С речью выступит командующий Силами обороны генерал Рихо Террас (Riho Terras).





Учения начались 2 мая. В них принимают участие около 15 тыс. солдат и резервистов вооруженных сил Эстонии, в том числе и около 2 тыс. солдат и офицеров стран-союзников и партнеров по НАТО: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.









На Siil 2018 задействованы тяжелая бронетехника, а также 20 воздушных аппаратов, в том числе британские вертолеты Lynx Wildcat AH1 и американские UH-60 Black Hawk, французские истребители Mirage 2000 и польские штурмовики Su-22. Кроме того, участвуют вертолеты R-44 Robinson и учебные реактивные самолеты L-39 ВВС Эстонии.





Одновременно в рамках Siil 2018 прошли внезапные учения резервистов Okas 2018 (Колючка 2018), на которые в течение дня были призваны 223 солдат-запасников, приписанных к 92-му дивизиону воздушного наблюдения.





Согласно сценарию, разработанному базирующимся в Норвегии Центром совместных боевых действий НАТО (Joint Warfare Centre), войска на юго-востоке Эстонии близ границ с Россией и в Северной Латвии отражали нападение условного враждебного государства Муриниус (Murinius), которое со своими вассалами Плюмбеусом, Гризеусом и Кинериусом (Plumbeus, Griseus и Cinereus) напали на государства Балтии.





Условные неприятели, объединенные противостоянием к культуре и демократическим ценностям Запада, располагаются на территории России и частично Беларуси, что отражено на карте учений.





До этого крупнейшими учениями в Эстонии были маневры Siil 2015, в которых приняли участие около 13 тыс. военнослужащих.



