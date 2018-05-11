6 мая сотрудники милиции в штатском задержали Андросюка, Кабанова и Петрухина. Их обвинили в нарушении статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). В отношении активиста Дмитрия Андрасюка был составлен протокол по части 1-й статьи, а в отношении блогеров Кабанова и Петрухина по части 3-й. На следующий день их отпустили.









Сегодня, 11 мая, суд вынес постановление о наказании Дмитрия Андросюка штрафом в размере 20 базовых величин (490 рублей), а Петрухина и Кабанова – в размере 50 базовых величин (1225 рублей) каждому.





Напомним, борьба брестчан против аккумуляторного завода длится уже не первый месяц, а Кабанов и Петрухин являются одними из наиболее активных участников этого движения. 29 апреля в Бресте около двух тысяч человек приняли участие в разрешенном властями митинге против строительства «АйПауэр».



