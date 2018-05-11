В нелюбимой позе: главу Беларуси «вызвали» в Сочи
Увидеться, чтобы обстоятельно обсудить все наболевшие вопросы. Лукашенко едет в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Нефтегазовый конфликт, пищевые войны, вооружение белорусско-российской границы. О чем еще будут говорить руководители России и Беларуси и до чего в конце концов могут договорятся?
Александр Лукашенко посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию, где 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Александр Лукашенко не встречался наедине с Владимиром Путиным больше года. Теперь же российский руководитель сам вызывает к себе белорусского, передает "Белсат".
По словам главы Беларуси, переговоры тет-а-тет назрели уже давно и должны определить направление дальнейшего сотрудничества двух стран.
«Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся вот с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы: надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, ну тогда что мы? Тогда будем искать счастья в другом месте», – заявил Александр Лукашенко.
Это будет первая встреча Путина и Лукашенко в этом году и соответственно первая встреча после переизбрания Путина. 19 марта, поздравляя Путина с переизбранием, Лукашенко заявил, что ждет его с визитом в Беларусь «для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства». Однако заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске пока откладывается – вместо этого Лукашенко сам вынужден ехать в Россию.
Ранее Лукашенко уже несколько раз отмечал, какие вопросы в белорусско-российских отношениях он хотел бы обсудить.
О чем они будут говорить и придут ли к какому-то компромиссу?
А найти взаимопонимание нужно и в вопросах экспорта белорусского продовольствия, и в нефтегазовых соглашениях, и в поставках российского вооружения Беларуси. Также и в вопросе белорусско-российской границы, особенно актуальном в свете быстрого чемпионата мира по футболу в России, который начнется практически через месяц.
«Вот визовый вопрос. Анонсировалось, что до конца первого квартала будет достигнуто соглашение на тему взаимного признания виз. И вопрос пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран будет решен», – говорит политолог Валерий Карбалевич.
В тот же момент, Беларусь и Россия имеют разный порядок дня в контексте двусторонних отношений. Если для белорусской стороны более актуальны проблемы торгово-экономического характера, то для России…
«И здесь, скорее всего следует ожидать, что Россия вновь поднимет вопрос об углублениі военно-политической интеграции, включая создание российских военных баз на территории Беларуси», – считает политолог Арсений Сивицкий.
Также и экономические вопросы не останутся без внимания. Хотя Беларуси и не стоит ожидать каких-то действительно прорывных достижений и преференций с российской стороны.
«С одной стороны Россия понимает, что Беларуси нужно помогать, потому что экономический крах союзника России невыгоден. А с другой стороны понятно, что руководство России в концентрированном виде есть лоббист коммерческих интересов российских фирм», – отмечает Валерий Карбалевич.
Эксперты отмечают, что после переговоров будет достигнут определенный компромисс, который удовлетворит интересы как Лукашенко, так и Путина. Однако это вовсе не означает, что проблемы в двусторонних отношениях будут решены.
«По тем решениям, которые волнуют Минск, будет принято какое-то политическое решение Владимиром Путиным, но на уровне ниже – на уровне различных министерств, агентств, они будут просто игнорироваться и не исполняться. И те конфликты, которые мы ранее наблюдали, будут оставаться и даже углубляться», – уверен политолог Арсений Сивицкий.
Соответственно, это в очередной раз вызывает жесткую реакцию со стороны главы Беларуси и требование «прекратить нас наклонять». Замкнутый круг.
Отметим, что одну из тем сам Лукашенко обозначил еще в феврале – это вопрос о российской помощи в модернизации и перевооружении белорусской армии. Ведь, по его словам, Беларусь является «основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении».
«Поэтому в этом смысле нам очень серьезно, по крайней мере, после президентских выборов в России, надо подумать и принимать решение. Нам нужно очень серьезно не просто модернизировать наши вооруженные силы, а нужно совершенствовать и активнее приспосабливать к возможным боевым действиям», – отметил тогда он.
Очевидно также, что будет обсуждаться проблема поставок белорусской продукции на российский рынок. В конце марта, в частности, Лукашенко достаточно жестко высказался на этот счет во время визита в Дзержинский район:
«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке постоянно сидеть».
Между тем, во время визита в Грузию Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на позитивное развитие белорусско-российских отношений во время нового президентского срока Владимира Путина.
«Если вопросы возникали и где-то накапливались, не было того случая, чтобы мы не разрулили ситуацию. К сожалению, накапливают вопросы и министры, и правительства с двух сторон. Тогда нам приходится подключаться. К сожалению. Этого быть не должно. И мы часто об этом говорим на наших совместных белорусско-российских мероприятиях, что министры и правительства должны все-таки решать вопрос и не выталкивать их на верхний уровень. Но это жизнь, никуда от этого не денешься», – заявил он.
Он добавил, что вопросы в белорусско-российских отношениях возникают, и связаны они с конкуренцией, развитием рыночной экономики. Но в сфере политики подобных проблем между сторонами нет.
21:38 11/05/2018
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