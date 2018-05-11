В нелюбимой позе: главу Беларуси «вызвали» в Сочи

Александр Лукашенко посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию, где 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Александр Лукашенко не встречался наедине с Владимиром Путиным больше года. Теперь же российский руководитель сам вызывает к себе белорусского, передает "Белсат" По словам главы Беларуси, переговоры тет-а-тет назрели уже давно и должны определить направление дальнейшего сотрудничества двух стран.

«Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся вот с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы: надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, ну тогда что мы? Тогда будем искать счастья в другом месте», – заявил Александр Лукашенко.

Это будет первая встреча Путина и Лукашенко в этом году и соответственно первая встреча после переизбрания Путина. 19 марта, поздравляя Путина с переизбранием, Лукашенко заявил, что ждет его с визитом в Беларусь «для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства». Однако заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске пока откладывается – вместо этого Лукашенко сам вынужден ехать в Россию.

Ранее Лукашенко уже несколько раз отмечал, какие вопросы в белорусско-российских отношениях он хотел бы обсудить.

О чем они будут говорить и придут ли к какому-то компромиссу?









А найти взаимопонимание нужно и в вопросах экспорта белорусского продовольствия, и в нефтегазовых соглашениях, и в поставках российского вооружения Беларуси. Также и в вопросе белорусско-российской границы, особенно актуальном в свете быстрого чемпионата мира по футболу в России, который начнется практически через месяц.





«Вот визовый вопрос. Анонсировалось, что до конца первого квартала будет достигнуто соглашение на тему взаимного признания виз. И вопрос пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран будет решен», – говорит политолог Валерий Карбалевич.





В тот же момент, Беларусь и Россия имеют разный порядок дня в контексте двусторонних отношений. Если для белорусской стороны более актуальны проблемы торгово-экономического характера, то для России…





«И здесь, скорее всего следует ожидать, что Россия вновь поднимет вопрос об углублениі военно-политической интеграции, включая создание российских военных баз на территории Беларуси», – считает политолог Арсений Сивицкий.





Также и экономические вопросы не останутся без внимания. Хотя Беларуси и не стоит ожидать каких-то действительно прорывных достижений и преференций с российской стороны.





«С одной стороны Россия понимает, что Беларуси нужно помогать, потому что экономический крах союзника России невыгоден. А с другой стороны понятно, что руководство России в концентрированном виде есть лоббист коммерческих интересов российских фирм», – отмечает Валерий Карбалевич.





Эксперты отмечают, что после переговоров будет достигнут определенный компромисс, который удовлетворит интересы как Лукашенко, так и Путина. Однако это вовсе не означает, что проблемы в двусторонних отношениях будут решены.









«По тем решениям, которые волнуют Минск, будет принято какое-то политическое решение Владимиром Путиным, но на уровне ниже – на уровне различных министерств, агентств, они будут просто игнорироваться и не исполняться. И те конфликты, которые мы ранее наблюдали, будут оставаться и даже углубляться», – уверен политолог Арсений Сивицкий.





Соответственно, это в очередной раз вызывает жесткую реакцию со стороны главы Беларуси и требование «прекратить нас наклонять». Замкнутый круг.



