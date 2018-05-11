Презенты от президента: что дарил Лукашенко главам других государств

Маленький трактор — лучший подарок, а большие — еще лучше

Во время весенней встречи с главой Грузии Георгием Маргвелашвили глава белорусского государства презентовал коллеге малогабаритный трактор Belarus. Трактор, по информации производителя, может выполнять различные сельхозработы.

Президент Грузии не остался в долгу и пригласил белорусского президента на коньячный завод. Там лидеры продегустировали 125-летний коньяк и заложили бочку в честь установления 25-летия дипломатических отношений между странами.





А еще раньше, в конце 2015 года, Лукашенко дарил президенту Грузии семенную картошку, которую тот посадил во дворе своего дома в Душети. Правда, после говорил, что выросла она не такой, как у самого Лукашенко — фото с мешками, полными отменного президентского картофеля, грузинский президент видел в сети. Когда Лукашенко вернулся в Грузию, он объяснил коллеге, что тот сделал не так и как сажать картошку так, чтобы она росла, как у президента.









Можно предположить, что мини-трактор, по мнению президента, это вообще лучший подарок. В 2008 году в подарок от Лукашенко трактор получил председатель верхней палаты индийского парламента Бхайрон Сингх Шекхават. Мини-трактор получал и детский дом семейного типа в Гомельской области.





Однако, наверное, самый щедрый сельскохозяйственный подарок от Лукашенко остался в Молдове — белорусский лидер во время апрельского визита привез с собой пять тракторов Belarus-1523 и две коммунальные машины на базе МАЗов. Президент Молдовы Игорь Додон не остался в долгу и преподнес своему белорусскому коллеге несколько сотен литров молдавского вина, орехи и домашний мед. При этом Додон шутил, что если все подарки не влезут в президентский борт, то он найдет способ доставить их в Беларусь.



