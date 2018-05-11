Презенты от президента: что дарил Лукашенко главам других государств
Александр Лукашенко любит дарить подарки. Многовекторная белорусская политика привела к тому, что президентские подарки есть уже в коллекциях многих глав государств.
Кому-то от Лукашенко достался сувенир — ручка, а кому-то и трактора. Кого и чем одарил президент, вспомнил Sputnik.
Маленький трактор — лучший подарок, а большие — еще лучше
Во время весенней встречи с главой Грузии Георгием Маргвелашвили глава белорусского государства презентовал коллеге малогабаритный трактор Belarus. Трактор, по информации производителя, может выполнять различные сельхозработы.
Президент Грузии не остался в долгу и пригласил белорусского президента на коньячный завод. Там лидеры продегустировали 125-летний коньяк и заложили бочку в честь установления 25-летия дипломатических отношений между странами.
А еще раньше, в конце 2015 года, Лукашенко дарил президенту Грузии семенную картошку, которую тот посадил во дворе своего дома в Душети. Правда, после говорил, что выросла она не такой, как у самого Лукашенко — фото с мешками, полными отменного президентского картофеля, грузинский президент видел в сети. Когда Лукашенко вернулся в Грузию, он объяснил коллеге, что тот сделал не так и как сажать картошку так, чтобы она росла, как у президента.
Можно предположить, что мини-трактор, по мнению президента, это вообще лучший подарок. В 2008 году в подарок от Лукашенко трактор получил председатель верхней палаты индийского парламента Бхайрон Сингх Шекхават. Мини-трактор получал и детский дом семейного типа в Гомельской области.
Однако, наверное, самый щедрый сельскохозяйственный подарок от Лукашенко остался в Молдове — белорусский лидер во время апрельского визита привез с собой пять тракторов Belarus-1523 и две коммунальные машины на базе МАЗов. Президент Молдовы Игорь Додон не остался в долгу и преподнес своему белорусскому коллеге несколько сотен литров молдавского вина, орехи и домашний мед. При этом Додон шутил, что если все подарки не влезут в президентский борт, то он найдет способ доставить их в Беларусь.
Белорусский лен южноамериканскому столу
Когда в Беларусь приехал президент Венесуэллы Николас Мадуро, Лукашенко подарил ему гобелен с изображением Мирского замка, а его супруге Силии Флорес — комплект столового белья изо льна с вышивкой элементов рисунка Слуцких поясов.
Подарки по-соседски
Плюшевого петуха белорусский президент подарил экс-лидеру Украины Леониду Кучме. Лукашенко пояснил — петух — это символ грядущего нового года. Взамен Кучма подарил белорусскому лидеру сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, известного своим трактатом о власти "Государь".
А действующему президенту Петру Порошенко белорусский лидер по случаю 25-летия независимости Украины подарил копию Слуцкого пояса.
Что подарить человеку с Востока
Президент Беларуси преподнес в дар наследному принцу Абу-Даби, шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну декоративное панно "Золотой орел", выполненное с использованием дерева и технологии чеканки, и восточную саблю. Так президент подчеркнул, что уважает культурные особенности коллег и думает о об их интересах, выбирая подарки.
А правителю эмирата Дубай, шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму президент подарил картину из янтаря, который недавно начали добывать в Жабинсковском районе.
Из рук ручку
Порой для того, чтобы получить подарок от президента, не нужно вставать во главе соседнего государства. Белорусская студентка Елизавета Запека во время встречи Лукашенко с творческой молодежью получила в подарок позолоченную чернильную ручку, которой записывала вопросы зала. Такую же ручку, признался Лукашенко, он дарил главе КНР Си Цзиньпину, Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву.
21:29 11/05/2018
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