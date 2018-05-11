Польские депутаты поддержали сокращение своей зарплаты

Согласно закону, зарплата депутата или сенатора, будет соответствовать 80% оклада заместителя министра.





Решение поддержали 240 парламентариев, против - двое, еще пятеро воздержались, сообщает PAP . Кроме того, 213 оппозиционных парламентариев не голосовали за сокращение собственной зарплаты, раскритиковав такую ​​инициативу как источник наполнения бюджета.





Неизменными остаются расходы для покрытия расходов депутатов, связанных с рабочими командировками (25% заработной платы заместителя министра).









Ожидается, что доходы государственного бюджета за счет уменьшения заработной платы депутатов и сенаторов должны увеличиться примерно на 13 млн. злотых ежегодно (более 3 млн евро).





Закон инициировала правящая партия страны Право и справедливость после скандала с премиями, которые выплатили членам Кабмина Беаты Шидло. Выплаты получали все министры и сама экс-премьер. Размер премий составлял от 65 до 82 тыс. злотых (примерно от 19 до 24 тыс. долларов). Ожидается, что теперь премии вернут и передадут на благотворительность.





Сейчас зарплата польских депутатов составляет 10 тыс. злотых - около 2,8 тыс. долларов США.