Стало известно, что будут обсуждать в Сочи лидеры ЕАЭС
На полях саммита на черноморском курорте состоятся двусторонние встречи Владимира Путина с Николом Пашиняном, Александром Лукашенко и другими главами ЕАЭС.
Главы стран-участниц Евразийского экономического союза 14 мая на форуме в Сочи обсудят ключевые вопросы сотрудничества в интеграционном объединении, рассказал журналистам исполняющий обязанности помощника президента РФ Юрий Ушаков, передает "Спутник".
Пашинян и Додон в деле
В первую очередь планируется, что лидеры ЕАЭС уделят на саммите внимание энергетике, цифровой экономике, медицине и экологии.
В Сочи состоятся двусторонние встречи Владимира Путина с каждым из лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза в качестве вновь избранного президента России. В том числе российский лидер проведет встречу с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Помощник российского президента отметил, что 14 мая в заседании Высшего евразийского экономического совета примут участие президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также новый премьер-министр Армении. В качестве гостя во встрече будет присутствовать президент Молдовы Игорь Додон.
По словам Ушакова, в ЕАЭС приоритетными для сотрудничества станут создание единого рынка товаров и услуг, развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации.
"В числе вопросов, которые планируется обсудить на совете, есть и достаточно важный вопрос, который, несомненно, привлечет внимание СМИ – это утверждение, подготовленное евразийской комиссией проекта положения о статусе государства-наблюдателя при нашем союзе. Как мы ожидаем, на заседании будет предоставлен статус государства-наблюдателя Республике Молдова", – раскрыл подробности помощник Путина.
Что обсудит Путин с Лукашенко
В Сочи состоится первая в этом году встреча двусторонняя президентов России и Беларуси. За весь прошлый год состоялось восемь подобных встреч.
"В ходе встречи имеется в виду затронуть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего – перспективы дальнейшего развития торгово-экономических связей", – сказал Ушаков.
В прошлом году двусторонний товарооборот Беларуси и России вырос на 23,5% и составил 32,42 миллиарда долларов. Уже только за первые два месяца этого рост составил 20,6%. При этом Россия по-прежнему остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику.
Помощник российского лидера рассказал о планах Газпрома до 2020 года: "Инвестировать в развитие газотранспортной системы Беларуси 2–2,5 миллиарда долларов, в увеличение мощностей подземных хранилищ газа – 1,1 миллиарда".
При этом он обратил внимание на особый характер отношений двух стран, которые выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других международных организациях.
Путин с Пашиняном встретятся впервые
Российский и армянский лидеры обсудят на берегу Черного моря ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также актуальные проблемы региональной безопасности.
"Это будет первый контакт, который сам по себе важен с точки зрения, что руководители государств познакомятся друг с другом. Я не думаю, что сразу будет очень глубокое обсуждение всех тем двустороннего сотрудничества. Естественно, могут быть затронуты, какие-то вопросы с учетом высказываний Пашиняна по поводу сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ", – сказал Ушаков.
По его словам, позиции двух стран в вопросах региональной и международной политики или полностью совпадают или созвучны. Сотрудничество во внешнеполитической сфере координируются по линии МИД по совместной работе в международных организациях и объединениях.
Также Россия вместе с США и Францией является активным посредником в мирно урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Вопросов будет 12
Всего в ходе работы Высший Евразийский экономический совет на расширенном заседании рассмотрит 12 вопросов. Перед этим пройдет совещание в узком составе.
Помощник президента РФ рассказал, что часть вопросов носит политический характер, а некоторые – чисто технический. После из рассмотрения будут подписаны все необходимые документы.
В текущем году роль страны-председательницы в Евразийском экономическом союзе отводится России.
"В Сочи имеется в виду подписать соглашение о международных договорах ЕврАзЭс с третьими организациями и интеграционным объединениями. Это соглашение призвано упорядочить существующие процедуры взаимодействия с нашими зарубежными партнёрами", – сказал Ушаков.
20:04 11/05/2018
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