Стало известно, что будут обсуждать в Сочи лидеры ЕАЭС

Пашинян и Додон в деле





В первую очередь планируется, что лидеры ЕАЭС уделят на саммите внимание энергетике, цифровой экономике, медицине и экологии.





В Сочи состоятся двусторонние встречи Владимира Путина с каждым из лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза в качестве вновь избранного президента России. В том числе российский лидер проведет встречу с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном.





Помощник российского президента отметил, что 14 мая в заседании Высшего евразийского экономического совета примут участие президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также новый премьер-министр Армении. В качестве гостя во встрече будет присутствовать президент Молдовы Игорь Додон.









По словам Ушакова, в ЕАЭС приоритетными для сотрудничества станут создание единого рынка товаров и услуг, развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации.





"В числе вопросов, которые планируется обсудить на совете, есть и достаточно важный вопрос, который, несомненно, привлечет внимание СМИ – это утверждение, подготовленное евразийской комиссией проекта положения о статусе государства-наблюдателя при нашем союзе. Как мы ожидаем, на заседании будет предоставлен статус государства-наблюдателя Республике Молдова", – раскрыл подробности помощник Путина.





Что обсудит Путин с Лукашенко

В Сочи состоится первая в этом году встреча двусторонняя президентов России и Беларуси. За весь прошлый год состоялось восемь подобных встреч.





"В ходе встречи имеется в виду затронуть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего – перспективы дальнейшего развития торгово-экономических связей", – сказал Ушаков.





В прошлом году двусторонний товарооборот Беларуси и России вырос на 23,5% и составил 32,42 миллиарда долларов. Уже только за первые два месяца этого рост составил 20,6%. При этом Россия по-прежнему остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику.