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В День Победы глава МВД Шуневич надел медаль за воссоединение Крыма с Россией

9 мая 2018 года глава МВД Беларуси Игорь Шуневич пришёл на минскую Площадь Победы в реплике синей формы сотрудника НКВД. На груди у министра сверкали две медали. Как установило Еврорадио, одна из них – та, что левее – называется “За воссоединение Крыма и Севастополя с Россией”.

В День Победы глава МВД Шуневич надел медаль за воссоединение Крыма с Россией
Это общественная памятная медаль выпущена в марте 2014 года. Ею награждаются лица, принимавшие “наиболее активное участие в поддерже референдума в Крыму и Севастополе, организации охраны общественного порядка и оказании поддержки волеизъявления населения Республики Крым”, передает "Еврорадио".

Скриншот из видео: СТВ

Согласно описанию, медаль диаметром 32 мм сделана из медного сплава с гальванизацией металла "Бронза". На лицевой стороне расположено скульптурное изображение памятника Императрице Екатерине II и изображение “Памятника затопленным кораблям”.  

На обратной стороне медали – изображение Крымского полуострова и Геральдического орла Российской империи. По окружности на ободке –надпись "Навечно с Россией". В нижней части надпись "16 марта 2014 года" – дата, когда прошёл референдум о статусе Крыма.

Пятиугольная планка обтянута тканевой лентой с сочетанием цветов флага Республики Крым, Георгиевской ленты и Российского флага.

Фото: meshok.net

Фото: www.mir-faleristiki.ru

Цена медали на чёрном рынке – 600-700 российских рублей (порядка $10).

Игорю Шуневичу 51 год. Он родился в Луганской области Украины. В 1992 году окончил Академию милиции Беларуси. Работал в милиции в Минске, в 2007 году перешёл в структуру КГБ. В январе 2012 назначен первым заместителем министра внутренних дел Беларуси, а через 5 месяцев возглавил МВД.

9 мая Шуневич традиционно приходит к обелиску Победы в центре Минска в форме сотрудника НКВД, которую он пошил сам. Однако в прошлом году на его груди ещё не было медали за референдум в Крыму:

Игорь Шуневич на параде в Минске, 2017 год.

18:32 11/05/2018






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