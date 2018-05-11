На обратной стороне медали – изображение Крымского полуострова и Геральдического орла Российской империи. По окружности на ободке –надпись "Навечно с Россией". В нижней части надпись "16 марта 2014 года" – дата, когда прошёл референдум о статусе Крыма.

Фото: meshok.net

Фото: www.mir-faleristiki.ru





Цена медали на чёрном рынке – 600-700 российских рублей (порядка $10).





Игорю Шуневичу 51 год. Он родился в Луганской области Украины. В 1992 году окончил Академию милиции Беларуси. Работал в милиции в Минске, в 2007 году перешёл в структуру КГБ. В январе 2012 назначен первым заместителем министра внутренних дел Беларуси, а через 5 месяцев возглавил МВД.





9 мая Шуневич традиционно приходит к обелиску Победы в центре Минска в форме сотрудника НКВД, которую он пошил сам. Однако в прошлом году на его груди ещё не было медали за референдум в Крыму: