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Николай Лукашенко в военной форме подарил пенсионерам кур и петуха

Ученики Острошицко-Городокской средней школы посетили Минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Они не только выступили перед ними с концертной программой (песнями о войне, стихами, монологами), но и привезли подарки — десяток кур и петуха (из личного хозяйства Александра Лукашенко).
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На снимках БЕЛТА видно, что часть учеников, в том числе и Николай Лукашенко, младший сын руководителя государства, была в военной форме советского образца. Более того, у них были макеты автоматов.

Источник: "Еврорадио"
17:45 11/05/2018






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