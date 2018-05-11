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Николай Лукашенко в военной форме подарил пенсионерам кур и петуха

Ученики Острошицко-Городокской средней школы посетили Минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Они не только выступили перед ними с концертной программой (песнями о войне, стихами, монологами), но и привезли подарки — десяток кур и петуха (из личного хозяйства Александра Лукашенко).

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