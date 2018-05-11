Законодательно беларуские граждане имеют право влиять на принятие решений, касающихся улучшения их среды обитания, в разных сферах – градостроительство, архитектурная деятельность, экология.





— Мы даже имеем право участвовать в общественном обсуждении законов, и любой человек может высказать свое мнение, написать предложение, которое будет рассмотрено, — разъясняет координатор кампании «Генплан – для минчан!» Денис Кобрусев. — Хотя наши граждане редко принимают участие в обсуждениях, в основном это работа общественных организаций. Кроме того, не все формулировки в законах прописаны так, как хотелось бы. Но законодательные акты не являются закостенелыми, и если есть запрос от общественности, в них вносятся изменения. Если запроса нет – то изменений не будет.





Денис Кобрусев напоминает, что на протяжении семи лет со дня принятия положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности менялось уже трижды.





— Мы все — власти, законодатели, граждане, НГО — учимся принимать участие в обсуждениях, как должны развиваться города и другие населенные пункты, — говорит эксперт. — Сегодня готовится новая редакция положения, которая улучшит возможности для граждан принимать участие в обсуждениях. Но пока все откладывается, потому что аппаратная борьба внутри разных министерств тормозит изменения, которые уже могли бы произойти.









Популярные инструменты





Теоретически и практически у беларусов немало возможностей влиять на принятие решений.





— Но самый популярный инструмент, на мой взгляд, — это индивидуальные обращения граждан в госорганы, — считает Денис Кобрусев. — Если проблема более глобальная и требует быстрого решения, то пишут коллективное обращение, для которого необходимо собрать 30 подписей.





Еще один инструмент — создание инициативных групп граждан.





— Госорганы готовы разговаривать их лидерами инициативных групп и их представителями. К слову, можно созывать инициативные группы по изменению решения местного совета, но эту практику беларусы практически не используют, потому что исполнительная власть имеет более существенное влияние на принятие решений, — отмечает эксперт.





Для решения местных проблем предусмотрен такой инструмент, как законы о республиканских и местных собраниях. Однако их проведение усложняют некоторые бюрократическе процедуры. Это отпугивает людей. По этой же причине в Беларуси не используют возможность проведения местных референдумов, хотя такая законодательная возможность есть.





Эксперт объясняет на наглядном примере:





— Обычно местные референдумы проводятся на территории административной единицы. И если вы, допустим, живете во Фрунзенском районе и хотите вынести на референдум вопрос о Каменной горке, вам все равно необходимо собрать подписи у жителей всего района. Хотя жители, скажем, Сухарево, далеки от проблем обитателей Каменной горки и могут не поставить подпись в поддержку.





По мнению Дениса Кобрусева, у властей есть хорошая возможность использовать местный референдум не как политическую процедуру, а для того, чтобы понять, как жители относятся к тем или иным вопросам. Местные власти могли бы проводить свою политику, ссылаясь на решения местных референдумов.





В целом, считает эксперт, в Беларуси процессы трансформации законодательной и правоприменительной практики пусть и черепашьими шагами, но меняются в лучшую сторону. A чем активнее будут использоваться существующие инструменты, тем лучше будет сам процесс. Так, свою жизнеспособность подтвердил проект «Удобный город».





— Это легальный инструмент, который отлично работает, — объясняет Денис Кобрусев. – На многих совещаниях власти признают вопросы, которые поднимаются на petitons.by. Собранные подписи являются поводом, чтобы заниматься решением озвученных проблем. Если со временем появится законодательство, которое будет регламентировать деятельность petitons.by, это можно будет считать успехом.





Такой инструмент, как местные референдумы, не работающий в Беларуси, очень популярен в Чехии.









— Важно, что местные референдумы в нашей стране не рассматриваются как действия народа против властей, — вводит в курс дела представитель организации «Transparency International» (Чехия) Онджей Какл. — Это скорее акт коммуникации, поиска взаимопонимания. Основание для проведения местных референдумов прописано в Конституции, есть закон о местных референдумах, регламентирующий право граждан старше 18 лет принимать в них участие.





Местные референдумы должны удовлетворять двум требованиям: обоснованность и обязательность воплощения в жизнь принятых на них решений и проводятся они только по темам, которые находятся в компетенции местных властей. Как правило, это бытовые проблемы.





Если власти не хотят проводить референдум или не отвечают на запросы граждан, те имеют право на судебную защиту.





В 2015-2016 гг. «Transparency International» провела мониторинг, результаты которого показали: большинство таких референдумов были инициированы даже не гражданами, а муниципалитетами. Например, в одном городке шла речь о возведении здания женской тюрьмы, а в другом — о строительстве хранилища для ядерных отходов. В обоих случаях граждане проголосовали «за».





— Местные референдумы прекрасно работают, если используются в качестве инструмента коммуникации между представителями власти и местными жителями, — подчеркивает Онджей Какл. — Надеюсь, в Беларуси законодательство, которое регламентирует проведение местных референдумов, станет рабочим, и вы тоже сможете их проводить.





Одна из форм демократии





Партисипаторное бюджетирование появилось в конце 1980-х гг. в бразильском городе Порту-Алегри как форма демократии, предполагающая участие граждан в решениях о выборе приоритетов расходования бюджетных средств. В 2010 г. во всем мире реализовывалось, по разным подсчетам, от 795 до 1470 подобных проектов.





— Это инструмент расширения прав и возможностей граждан через бюджетную политику на местном уровне, — поясняет представительница организации «Watchdog» (Польша) Катаржина Батко-Толуц. – Партисипаторное бюджетирование позволяет буквально через год увидеть результат, полезный для сообщества, например, построенное или отремонтированное здание детского сада. Но самое главное, люди могут сами принимать решения по поводу финансирования тех аспектов жизни, которые для них наиболее важны. Правда, при этом они должны четко формулировать запросы, потому что если заявка будет расплывчата и неконкретна, гмина (начальная и важнейшая единица административной власти в Польше) просто не выделит средства. Важно, что исполнение проектов жестко контролируется.





— Партисипаторное бюджетирование используется в Польше уже 10 лет, и это успешный процесс, — резюмирует Катаржина Батко-Толуц. — Мы провели большую работу с использованием обучающего элемента и помогли людям найти действенный способ решения насущных проблем.





Экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин согласен с коллегой из Польши. По его мнению, партисипаторное бюджетирование несет в себе большую выгоду и пользу как для местных властей, так и для граждан. Благодаря этому инструменту люди видят в лице властей союзников, с которым могут решать проблемы совместно.





— А для Беларуси очень важно перейти от конфронтации к сотрудничеству, — подчеркивает эксперт.