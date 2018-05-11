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ЕС ввел санкции против граждан России - организаторов выборов в Крыму

Комитет постоянных представителей ЕС расширил список персональных санкций против граждан Российской Федерации, которые были организаторами незаконных выборов президента РФ в Крыму.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter, поблагодарив ЕС за этот шаг, передает «Слово и Дело».

«Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС. Согласно решению, в список индивидуальных санкций попали лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму. Спасибо нашим партнерам из ЕС», – написал Порошенко.


Во время выступления в пятницу, 11 мая, Порошенко уточнил, что решение о расширении санкций было принято 8 мая 2018 года.

«Мы только что получили сообщение как результат наших интенсивных координационных действий с нашими парнерами в ЕС о том, что 8 мая Комитет постоянных представителей ЕС принял решение, в соответствии с решением регламента Совета ЕС, об ограничительных мерах, введенных в связи с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украина. Этими правовыми актами в список индивидуальных санкций попадают те лица, которые принимали непосредственное участие в органзиации и проведения незаконных выборов президента РФ на территории Крыма», – сказал Порошенко.

15:16 11/05/2018






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