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В Новогрудке отказались называть улицу именем Бориса Кита: "Нецелесообразно"

В Новогрудском райисполкоме посчитали нецелесообразным переименовывать улицу в честь белорусского ученого Бориса Кита.

Такой ответ дал председатель исполкома Анатолий Маркевич на петицию, которая собрала почти полтысячи подписей, сообщает Радио "Свобода". Подписавшиеся просили переименовать в честь Кита одну из центральных улиц — Советскую.

"Переименование улицы влечет за собой замену паспортов граждан, проживающих на этой улице, технических паспортов и других документов, требующих определенных материальных затрат", — говорится в ответе Маркевича.


Чиновник подчеркивает, что память о знаменитом земляке в Новогрудке почитают иным образом: Борис Кит назван почетным гражданином города, его имя внесено в Книгу славы Новогрудского района, в школе № 1 есть его музей, 19 лет подряд проходит интеллектуальный турнир его имени.

Тем временем в Барановичах начался сбор подписей за присвоение тамошнему университету имени Бориса Кита.

Борис Кит родился в 1910 году в Санкт-Петербурге. После октябрьского переворота 1917 года его отец перевез семью в деревню Огородники Кореличского района. Кит закончил Виленский университет имени Стефана Батория, преподавал математику и был директором Виленской белорусской гимназии, позже — Новогрудской гимназии. В 38 лет эмигрировал в США. Участвовал в американских проектах подготовки к полетам в космос, исследовал космические программы СССР. Профессор, доктор математики, академик Международной академии астронавтики, член многих международных и национальных академий и объединений.

Ученый умер 1 февраля 2018 года на 108-м году жизни. Похоронен в немецком Висбадене.


11:11 11/05/2018






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