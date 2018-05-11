Лукашенко улетит к Путину и Рахмону

Лукашенко посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию, где 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем главы государств обсудят актуальную повестку дня работы и дальнейшего развития интеграционного объединения, перспективы углубления взаимодействия по ряду направлений.





В рамках мероприятия пройдет встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры двух союзных государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений.





«Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях. Мы уже об этом договорились», — отметил на днях Лукашенко.





По завершении мероприятий в Сочи белорусский лидер направится с официальным визитом в Таджикистан, где запланированы переговоры с Эмомали Рахмоном.