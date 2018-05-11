Социологи поинтересовались о хороших отношениях и необходимости экономических контактов с той или иной страной. Россияне отдали первое место Китаю (33%), а второе — Беларуси (13%). Третье место в рейтинге самых нужных и ценных партнеров, с которыми важно поддерживать хорошие отношения, по мнению жителей страны, занимает США (8%). Кроме того, в ответах звучало мнение, что хорошие отношения нужно поддерживать с Германией, Казахстаном, Японией, Турцией и Украиной.





В то же время опрашиваемые сообщили, что на их взгляд, сейчас наиболее доверительные отношения у России с Беларусью (59%), Китаем (58%), Казахстаном (40%), а также с Турцией (26%), Индией (21%), Кубой (14%), Ираном (12%), Японией (11%).





Однако не все считают, что у Москвы и Минска сейчас дружба. На вопрос, с какими из стран у России сейчас плохие, недружелюбные отношения, респонденты дали такие ответы: США (83%), Украина (53%), Великобритания (48%), Франция (24%), Германия (23%), Канада (10%), Израиль (4%), Иран (4%), Турция (3%, причем 30 апреля 2015 года эта доля составляла 63%), Япония (2%), Италия (2%). По одному проценту набрали Беларусь, Казахстан, Китай, Венесуэла, Куба, меньше процента - Бразилия, Индия.





Кроме того, у респондентов спросили: «Если бы у Вас была возможность бесплатно побывать в пяти из этих стран, то какие страны вы бы выбрали?» Лидером опроса оказалась Италия — 32%. Следом за ней идут Франция (30%), Германия и Китай (24%), Япония (23%). Индия, Турция, Израиль, Куба, Бразилия, Беларусь, США и Великобритании получили меньше 20%.





Опрос фонда "Общественное мнение" проводился 28-29 апреля в 53 регионах России среди 1,5 тысячи респондентов.