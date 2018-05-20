Подполковник Козлов: Формой НКВД Шуневич хочет понравиться начальнику

Подполковник милиции в запасе Николай Козлов прокомментировал ucpb.org этот возмутивший многих белорусов факт.





– Ну, оделся он в эту форму. Ну, плохой у человека вкус, он плохо знает историю, не понимает, как реально это выглядит со стороны. Наверняка, там были и герои, но в целом репутация НКВД – это монстр, пожиравший собственный народ. НКВД – это символ репрессий, пыток, убийств, доносов, ссылок… Не зря даже в России ушли от этого названия, переназвали даже КГБ, потому что это 100% негативные ассоциации.





Будь он рядовым гражданином, он мог бы надеть форму НКВД – с таким же успехом как трико в облипку и прикинуться Бэтманом или Капитаном Америка.









И это была бы его личная сексуальная драма, – продолжает Николай Козлов. – Но так как он должностное лицо – министр МВД, – то все гораздо сложнее. Ведь проблема еще и в том, что структура под его руководством все больше и больше сползает к стандартам НКВД. Вот эти произвольные задержания, фальсификация административных и уголовных дел и – как следствие – безумные штрафы и аресты – все в лучших традициях. Только само время не дает ему сползти до расстрелов. Полагаю, что человек с таким мировоззрением и при соответствующих условиях вполне мог бы возродить и тройки.





– А вот интересно: ведь это не первый случай. Человеку ведь, в принципе, ткнули в прошлый раз, что он так облачился… Ведь народ возмутился, СМИ писали. Ясно же, что до него это дошло. Но он снова…





– Это говорит о его приоритетах и о том, что он абсолютно не готов считаться с общественным мнением. Иначе ему было бы стыдно, и он постарался бы первый эпизод забыть, как страшный сон.





А так как он с упорством, достойным лучшего применения, повторяет свои переодевания, я полагаю, что он хочет понравиться своему единственному начальнику. И он нравится. Видимо, его подбодрили: «Молодец!». Ну, согласитесь, если бы Лукашенко это не устраивало, то он спросил бы: «А что это за маскарад? Все люди как люди, один ты в каком-то интересном платье?..»





А он при любой возможности надевает эту форму...





– Какие-то не очень здоровые проявления…





– Если бы это не было публичным, то вполне допустимые проявления. Ну, есть у человека тяга к разнообразию. Повторюсь, будь это в стенах своего дома, то почему бы и нет? – на 9 мая – в форму НКВД, по вечерам – не знаю – в какого-нибудь Бэтмана или медсестру… Это его личное дело. Но он – государственный чиновник. И хорошо бы помнить об этом.