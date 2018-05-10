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"Нам нечего праздновать". В Литве предлагают запретить георгиевские ленты

9 мая депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" внесли в Сейм предложение о запрете использование георгиевской ленты на массовых мероприятиях.

Если инициатива будет одобрена, использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий, либо ее ношение станет административным правонарушением, передает Delfi.lt.

По словам инициаторов законопроекта, предложение внесено с учетом новых геополитических реалий, вызовов для национальной безопасности, а также для того, чтобы "защитить такие важные принципы и ценности, как суверенитет, свобода и демократическая система". 

- Поправки внесены в Закон о собраниях и Кодекс об административных правонарушениях и направленны на то, чтобы двухцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку отнести к нацистской и коммунистической символике, распространение или демонстрация которой ограничено, и за несоблюдение ограничения применяется административная ответственность, - утверждают депутаты, инициировавшие проект. 

- Литве нечего праздновать, потому что конец этой войны принес Литве 50 лет советской оккупации, боль и ссылки. А нынешнее российское руководство отрицает и не соглашается осудить преступления сталинских репрессий и тоталитарного режима, - говорит А.Ажубалис.


20:42 10/05/2018






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