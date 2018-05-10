Если инициатива будет одобрена, использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий, либо ее ношение станет административным правонарушением, передает Delfi.lt





По словам инициаторов законопроекта, предложение внесено с учетом новых геополитических реалий, вызовов для национальной безопасности, а также для того, чтобы "защитить такие важные принципы и ценности, как суверенитет, свобода и демократическая система".





- Поправки внесены в Закон о собраниях и Кодекс об административных правонарушениях и направленны на то, чтобы двухцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку отнести к нацистской и коммунистической символике, распространение или демонстрация которой ограничено, и за несоблюдение ограничения применяется административная ответственность, - утверждают депутаты, инициировавшие проект.





- Литве нечего праздновать, потому что конец этой войны принес Литве 50 лет советской оккупации, боль и ссылки. А нынешнее российское руководство отрицает и не соглашается осудить преступления сталинских репрессий и тоталитарного режима, - говорит А.Ажубалис.



