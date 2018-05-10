Врача из Бреста уволили после митинга против аккумуляторного завода

По словам администрации больницы, приказ об увольнении подписан 4 мая «в связи с принятием на работу основного работника».





Татьяна Фесикова полагает, что причиной стал ее выступление на митинге «Брест против свинца» в парке Воинов-интернационалистов 29 апреля. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту Радио Свобода





- Я в больнице работала 16 лет: с 2002 по 2008 год на полную ставку, а с 2008-го на полставки по совместительству. Брала дежурства, так как мое основное место работы с медициной практически не связано, но я хотела поддерживать свою квалификацию, категорию. Поэтому за копейки, которые там платят, я дежурила, дабы не потерять свой диплом и стаж.





В воскресенье состоялся этот митинг, на котором я выступила. А в понедельник 30 апреля мне позвонили, что я могу на работу не выходить. 2 мая я встретилась с главным врачом, который сказал, что приходит основной работник и в моих услугах больше нет нужды.





- То есть вы связываете свое увольнение с вашей активностью против строительства аккумуляторного завода?





- Я так полагаю, ведь ставки в отделении есть и не было необходимости меня увольнять, чтобы принять нового человека. Я обратилась за помощью к адвокатам, они готовят запросы в больницу. Буду добиваться своего восстановления. Поддержки медицинских работников, к сожалению, не чувствую. Мне даже сказали кулуарно, что я, мол, сама виновата и если бы не лезла на рожон, то ничего этого не произошло бы. И что мне не найдется места ни в одной государственной организации Бреста, так как выступаю против завода и чиновников.









Сразу у нас была надежда, что строительство можно приостановить. Но теперь видим, что никакие наши указания на недостатки и фальсификации никому не интересны. Поэтому мы стали обращаться к чиновникам жестче и выражать свое недовольство и недоверие к тому, что они делают. Я думаю, с этим связано и мое увольнение. И это ведь не единственный случай. Некоторых коллег по инициативной группе предупреждали на работе, одному продлили контракт, но только на один месяц.





Я отстаиваю свои интересы и интересы других граждан, которые будут жить непосредственно около него. Я живу за четыре километра от этого злосчастного предприятия. Там у меня дом, в который вложены средства, силы, время и отдана половина жизни. Поэтому я рьяно защищаю свой дом и буду продолжать это делать, потому что там живет моя семья. У меня дороги назад нет.





- В чем, на ваш взгляд, основная опасность аккумуляторного предприятия?





- Активисты нашли многочисленные нарушения, нестыковки в документах. И никто не дает никаких объяснений. Мы направили около девяноста запросов в различные инстанции, но ответы отовсюду одинаковы: нарушений не выявлено, все в порядке.





Мы подавали в суд, но проиграли. Сейчас готовим еще один иск.