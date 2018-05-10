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В российской автономии казакам официально разрешили избивать людей

Правда, пока такое разрешено казачьим дружинам в Ханты-Мансийском автономном округе России.

Как пишет Ura.ru, местные чиновники пояснили, что казаки смогут применять физическую силу ко всем гражданам, за исключением беременных женщин, людей с ограниченными возможностями по здоровью и детей.

До конца года в регионе планируется организовать четыре казачьи дружины, которые будут заниматься охраной общественного порядка на улицах городов, получая почасовую оплату из бюджета.

По данным издания, предложение заинтересовало казачьи общества, «ранее выгнанные из Донбасса за мародерство».

Кстати, ранее в Москве на митинге против инаугурации Путина были замечены казаки, которые били участников мирной акции нагайками.


19:55 10/05/2018






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