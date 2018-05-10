Лукашенко пожелал Медведеву здоровья

Лукашено подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Россией, вместе с которой реализуются масштабные интеграционные проекты.





Он также выразил убежденность, что выработка правительствами двух стран взаимоприемлемых решений по вопросам двусторонних торгово-экономических отношений будет полностью соответствовать интересам народов и способствовать повышению их благосостояния.





Лукашенко пожелал Дмитрию Медведеву здоровья, удачи и реализации всех планов.