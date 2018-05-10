Лукашенко пожелал Медведеву здоровья
Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост главы правительства России, сообщает пресс-служба.
Лукашено подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Россией, вместе с которой реализуются масштабные интеграционные проекты.
Он также выразил убежденность, что выработка правительствами двух стран взаимоприемлемых решений по вопросам двусторонних торгово-экономических отношений будет полностью соответствовать интересам народов и способствовать повышению их благосостояния.
Лукашенко пожелал Дмитрию Медведеву здоровья, удачи и реализации всех планов.
18:31 10/05/2018
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