— Управлением Следственного комитета по Минску на основании материалов, поступивших из УБЭП ГУВД Мингорисполкома, возбуждено уголовное дело в отношении начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, — рассказала Onliner.by официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова. — Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими причинение существенного вреда государственным интересам. Прокурор санкционировал применение к задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.









В отношении Домарацкого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 424 («Злоупотребление властью или служебными полномочиями») Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.





Андрей Домарацкий до сентября прошлого года занимал должность заместителя председателя Мингорисполкома. Он отвечал за вопросы торговли, гостиниц и общественного питания. Но в прошлом году его должность сократили, и Домарацкий стал начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. Оно курирует работу объектов общественного питания, торговли, а также производства и реализации продукции пищевой промышленности.





Мужчина сменил на должности Сергея Борисевича, которого в апреле прошлого года также задержали по подозрению в коррупции. В отношении него и еще десяти человек было возбуждено уголовное дело по статьям 430 («Получение взятки») и 432 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса.