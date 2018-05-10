Чтобы убрать в будущем из акции эту политическую направленность на идеи "русского мира" и зависимость от Кремля, её необходимо "приватизировать".





Такое мнение в прямом эфире Еврорадио выражает общественный активист, один из организаторов нынешнего празднования Дня Воли Антон Мотолько.





"Приватизировать мероприятие по случаю столь важной для белорусской идеологии даты, как победа в Великой Отечественной войне, общественным активистам никто не даст. Как только там появятся общественные активисты вроде Павла Белорус или Эдуарда Пальчиса, власти найдут основания, чтобы такую ​​акцию разогнать. Но приватизировать её будут, и сделают это Администрация президента, идеологи, КГБ. Как бы смешно это ни звучало, но на данный момент на них вся надежда. Ведь одно то, что никто не мешал в этом году раздаче "колорадских" лент — это большой провал с точки зрения безопасности", — говорит Антон Мотолько.





Полностью беседу с Антоном Мотолько можно послушать здесь:



