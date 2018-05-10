Мотолько: Акцию "Бессмертный полк" должны приватизировать здоровые белорусские силы
Незначительное количество участников "Бессмертного полка" сумело портретами Ленина-Сталина, многочисленными "георгиевскими" ленточками и майками с Путиным и символикой ДНР/ЛНР политизировать эту изначально траурную акцию памяти.
Чтобы убрать в будущем из акции эту политическую направленность на идеи "русского мира" и зависимость от Кремля, её необходимо "приватизировать".
Такое мнение в прямом эфире Еврорадио выражает общественный активист, один из организаторов нынешнего празднования Дня Воли Антон Мотолько.
"Приватизировать мероприятие по случаю столь важной для белорусской идеологии даты, как победа в Великой Отечественной войне, общественным активистам никто не даст. Как только там появятся общественные активисты вроде Павла Белорус или Эдуарда Пальчиса, власти найдут основания, чтобы такую акцию разогнать. Но приватизировать её будут, и сделают это Администрация президента, идеологи, КГБ. Как бы смешно это ни звучало, но на данный момент на них вся надежда. Ведь одно то, что никто не мешал в этом году раздаче "колорадских" лент — это большой провал с точки зрения безопасности", — говорит Антон Мотолько.
Полностью беседу с Антоном Мотолько можно послушать здесь:
17:51 10/05/2018
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