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Мотолько: Акцию "Бессмертный полк" должны приватизировать здоровые белорусские силы

Незначительное количество участников "Бессмертного полка" сумело портретами Ленина-Сталина, многочисленными "георгиевскими" ленточками и майками с Путиным и символикой ДНР/ЛНР политизировать эту изначально траурную акцию памяти.

Чтобы убрать в будущем из акции эту политическую направленность на идеи "русского мира" и зависимость от Кремля, её необходимо "приватизировать". 

Такое мнение в прямом эфире Еврорадио выражает общественный активист, один из организаторов нынешнего празднования Дня Воли Антон Мотолько.

"Приватизировать мероприятие по случаю столь важной для белорусской идеологии даты, как победа в Великой Отечественной войне, общественным активистам никто не даст. Как только там появятся общественные активисты вроде Павла Белорус или Эдуарда Пальчиса, власти найдут основания, чтобы такую ​​акцию разогнать. Но приватизировать её будут, и сделают это Администрация президента, идеологи, КГБ. Как бы смешно это ни звучало, но на данный момент на них вся надежда. Ведь одно то, что никто не мешал в этом году раздаче "колорадских" лент — это большой провал с точки зрения безопасности", — говорит Антон Мотолько.

Полностью беседу с Антоном Мотолько можно послушать здесь:


17:51 10/05/2018






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