Фотофакт: Трамп встретил освобожденных из тюрем КНДР американцев

Ранее они были осуждены по обвинению в шпионаже и враждебной деятельности.





Президент США и первая леди Мелания Трамп поднялись на борт самолета и пообщались с прибывшими гражданами Соединенных Штатов. Договоренность об их освобождении была достигнута во время визита в КНДР ​госсекретаря Майка Помпео. На свободу вышли Ким Дон Чхоль, Ким Хак Сон и Ким Сан Док (также известный как Тони Ким).





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На импровизированной пресс-конференции, которая прошла на летном поле, Трамп заявил, что этот день стал особым «для трех действительно великих людей». Он также поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за освобождение американцев.





По словам президента, этот шаг является свидетельством того, что Северная Корея настроена на конструктивный диалог и хочет достичь соглашения о безъядерном статусе Корейского полуострова.





Как передает ТАСС, спецдокладчик ООН Томас Охеа Кинтана расценил это событие как шаг к укреплению мира на Корейском полуострове и за его пределами.





Вместе с тем он выразил обеспокоенность, что заключенные из числа иностранцев в КНДР не имели достаточно возможностей, чтобы воспользоваться «надлежащей юридической процедурой» и «могли содержаться в негуманных условиях без консульского доступа». По его мнению, с учетом мирных переговоров «всеобъемлющая оценка всей пенитенциарной системы в Северной Корее станет неизбежной».