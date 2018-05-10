– Нас обвиняют по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие пришло к выводу: я и Комлик виноваты в том, что по итогам 2011 года профсоюз РЭП не уплатил в госбюджет налоги на сумму 22 тысячи 867 рублей 10 копеек (с учетом деноминации).





Виновным себя не признаю и не признаю никогда. Считаю, что дело политически мотивированное, главная цель которого – оказать давление на меня как на лидера профсоюза, на профсоюз РЭП и на независимое профсоюзное движение в целом, - заявил лидер профсоюза РЭП сайту praca-by.info





Следствие указывает, что уголовное преследование неустановленных лиц по уголовному делу прекращено 7 мая 2018 года, так как таких лиц и не оказалось.





– Следователи провели сотни допросов по всей стране. Очевидно, что в результате допросов следствие пришло к выводу, что в деяниях опрошенных лиц состава преступления нет. Обвиняемыми остаются только Федынич и Комлик, - подчеркнул Геннадий Федынич.





Лидерам профсоюза РЭП предоставили месяц на ознакомление с материалами дела, после чего уголовное дело будет направлено в суд.





– В течение месяца мы должны ознакомиться с материалами дела (около десяти томов). Я по-прежнему остаюсь под подпиской о невыезде, а потому мое участие в Международной конференции труда, которая состоится 29 мая – 4 июня в Женеве, под вопросом, - отметил лидер профсоюза РЭП.





17-19 апреля Беларусь посетила совместная миссия Международной конфедерации профсоюзов и Глобального союза IndustriAll. Миссия выразила белорусскому правительству озабоченность преследованием независимых профсоюзов и нарушением прав трудящихся в Беларуси. Отдельным вопросом на переговорах обсуждалось уголовное дело в отношении лидеров РЭП. Заместитель генерального секретаря Глобального союза IndustriAll Кемаль Озкан заявил, что миссия потребовала от белорусского правительства прекратить уголовное преследование лидеров РЭП.





2 августа 2017 года в центральном офисе Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Департамент финрасследований КГБ по Минску провел обыск, аналогичный обыск проведен в Солигорске в офисе Независимого профсоюза горняков. Лидеров РЭП обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.





Игорь Комлик два месяца провел за решеткой, вечером 2 октября 2017 года его освободили под подписку о невыезде.





Предварительное расследование уголовного дела несколько раз продлевалось – последний срок истек 1 мая. Окончательное обвинение лидерам РЭП предъявлено 8 мая.