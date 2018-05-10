Завтра шестеро женщин из Калинковичей приедут в Администрацию президента, чтобы добиться встречи с Александром Лукашенко и еще раз заявить о своих требованиях.





На данный момент голодовку держат 4 человека в селе Остров под Пуховичами и 6 – в Калинковичах. К ним ежедневно приезжает скорая помощь, чтобы измерить давление и взять анализ крови.





Как сообщила belsat.eu одна из калинковичских голодающих, Татьяна Каневская, вчера к ним в квартиру приходил чиновник из местного исполкома и предупредил, что на этой неделе ответа от Администрации президента ожидать не нужно.





«Он сказал, что ответа на наше обращение, каких-то дальнейших сдвигов на этой неделе не будет. И предупредил – если медики передадут ему, что нам совсем плохо – нас начнут принудительно вывозить в больницу. Нам этого очень бы не хотелось, поэтому мы приняли решения прекратить голодовку. Это не значит, что наша борьба закончена, просто мы переходим к другим методам. К каким конкретно – объявим завтра возле Администрации президента», – сказала она.





По словам Татьяны, на прием к минским чиновников они поедут еще голодными, а принимать пищу начнут уже вечером.





«Еще мне хотелось бы прокомментировать слова председателя Верховного суда Сукало. Если человек говорит такую ​​ложь президенту, значит Александр Григорьевич до сих пор не знает правды о нашей ситуации», – считает Каневская.





Напомним, на прошлой неделе Валентин Сукало назвал действия Мать-328 «недопустимыми» и «вмешательством в правосудие». Он акцентировал внимание на том, что ослабление ответственности возможно только для потребителей наркотиков, но не для распространителей.





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Матери-328 начали голодать 27 апреля, в начале акции протеста количество участников достигало 20 по всей стране. Сейчас их осталось десять, остальные приостановили голодовку по рекомендации медиков. Матери осужденных по «наркотическим» статьям добиваются снижения сроков наказания, повторного рассмотрения дел и личной встречи с Лукашенко. В последнем им категорически отказали во время встречи с Натальей Кочановой 2 мая. Но тогда им пообещали, что соответствующий законопроект об изменениях в законодательстве будет вскоре передан на рассмотрение депутатам.