Конопацкая подготовила предложения совместно с представителями «Белорусской христианской демократии», передает Радио Свобода





В чем суть предложений





Дети до 18 лет не должны подлежать уголовному преследованию. Теперь же уголовная ответственность за хранение и сбыт наркотиков существует с 14 лет.





Срок приговора должен определяться не по весу найденных наркотиков, как сейчас, а в зависимости от возможной финансовой выгоды от их продажи.





Предлагается ввести три новых понятия для оценки количества наркотиков: в значительном размере, в крупном размере и в особо крупном размере.





Предлагается ввести новое понятие «распространение наркотиков через интернет».





Нижняя граница срока приговоров должна быть уменьшена по всем статьям, верхняя - по некоторым.





На презентации присутствовала группа женщин, чьи дети осужденные по «наркотической» статье. Канопацкая объяснила им, что процесс внесения изменений в законодательство «не простой». Сначала нужно получить заключения об изменениях от заинтересованных организаций, среди которых, например, Верховный суд, Министерство юстиции и другие.





Затем все документы направляются в Национальный центр законодательства и правовых исследований на юридическую экспертизу. И только после этого депутат Палаты представителей может инициировать изменения в законодательство.





Еще раньше с инициативой смягчения наказания по статье 328 выступила комиссия по законодательству Палаты представителей. Предложения должны были поступить в Палату уже с мнением правительства еще в марте.





Глава представительства Евросоюза в Беларуси посол Андреа Викторин, которая выступила на презентации, заявила, что не раз поднимала этот вопрос перед белорусскими властями. Она сказала, что Евросоюз поддерживает дифференциации наказаний в зависимости от объема наркотиков и что следует разделить такие понятия, как употребление и сбыт наркотических средств.





По данным БХД, в Беларуси более 15 000 человек осуждены по статье 328, многие из них несовершеннолетние. Сроки лишения свободы за незаконный оборот наркотиков колеблются от 6 до 14 лет.





С 27 апреля 2018 года более 10 родственников заключенных проводят голодовку, требуя смягчения «антинаркотического» законодательства в отношении тех, кто употреблял запрещенные вещества.