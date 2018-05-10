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5 предложений депутата Канопацкой, как изменить «наркотическую» статью

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая 10 мая представила предложения изменений в «наркотическую» статью 328 Уголовного кодекса Беларуси.

Конопацкая подготовила предложения совместно с представителями «Белорусской христианской демократии», передает Радио Свобода.

В чем суть предложений

Дети до 18 лет не должны подлежать уголовному преследованию. Теперь же уголовная ответственность за хранение и сбыт наркотиков существует с 14 лет.

Срок приговора должен определяться не по весу найденных наркотиков, как сейчас, а в зависимости от возможной финансовой выгоды от их продажи.

Предлагается ввести три новых понятия для оценки количества наркотиков: в значительном размере, в крупном размере и в особо крупном размере.

Предлагается ввести новое понятие «распространение наркотиков через интернет».

Нижняя граница срока приговоров должна быть уменьшена по всем статьям, верхняя - по некоторым.

На презентации присутствовала группа женщин, чьи дети осужденные по «наркотической» статье. Канопацкая объяснила им, что процесс внесения изменений в законодательство «не простой». Сначала нужно получить заключения об изменениях от заинтересованных организаций, среди которых, например, Верховный суд, Министерство юстиции и другие.

Затем все документы направляются в Национальный центр законодательства и правовых исследований на юридическую экспертизу. И только после этого депутат Палаты представителей может инициировать изменения в законодательство.

Еще раньше с инициативой смягчения наказания по статье 328 выступила комиссия по законодательству Палаты представителей. Предложения должны были поступить в Палату уже с мнением правительства еще в марте. 

Глава представительства Евросоюза в Беларуси посол Андреа Викторин, которая выступила на презентации, заявила, что не раз поднимала этот вопрос перед белорусскими властями. Она сказала, что Евросоюз поддерживает дифференциации наказаний в зависимости от объема наркотиков и что следует разделить такие понятия, как употребление и сбыт наркотических средств.

По данным БХД, в Беларуси более 15 000 человек осуждены по статье 328, многие из них несовершеннолетние. Сроки лишения свободы за незаконный оборот наркотиков колеблются от 6 до 14 лет.

С 27 апреля 2018 года более 10 родственников заключенных проводят голодовку, требуя смягчения «антинаркотического» законодательства в отношении тех, кто употреблял запрещенные вещества.

15:56 10/05/2018






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