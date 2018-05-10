Минкульт не видит в Белорусской ассоциации журналистов творчества

Ответ министерства на соответствующий запрос, датированный 27 апреля, организация получила по почте 10 мая, сообщает БелаПАН





В обращении БАЖ, направленном около месяца назад, подчеркивалось, что три четверти членов организации являются творческими работниками, поскольку занимаются творческой журналистской деятельностью.





— Наличие публикаций в средствах массовой информации проверяется во время приема в члены организации. К обращению была приложена копия устава общественного объединения, — отметил пресс-секретарь БАЖ Борис Горецкий.





Как подчеркивали в организации, с самого начала его формирования в перечень творческих союзов был включен Белорусский союз журналистов.





— Несмотря на это, в ответе Министерства культуры сообщается, что представленные документы не содержат сведений о том, что ОО «БАЖ» действует в целях реализации творческих способностей творческих работников, развития творческого потенциала и творческой инициативы граждан в сфере культуры, — сообщил Горецкий.





Это уже второй отказ БАЖ во включении в перечень. Первый был в апреле прошлого года.





В январе 2017 года Министерство культуры приняло постановление № 7, которым утвердило перечень из 13 организаций, признанных творческими союзами. Затем перечень был дополнен не включенными в него изначально Союзом белорусских писателей, Белорусским литературным союзом «Полоцкая ветвь» и Белорусской гильдией мастеров и ремесленников. Члены организаций, признанных творческими союзами, считаются занятыми в экономике согласно декрету № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и новой его редакции — декрету № 1 «О содействии занятости населения».