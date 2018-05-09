Саудовская Аравия угрожает создать ядерное оружие

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью CNN





"Мы сделаем все, чтобы защитить наш народ. Мы заявили очень ясно, что если Иран получит ядерный потенциал, мы сделаем все возможное, чтобы сделать то же самое", - сказал он.





Глава МИД похвалил решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Он добавил, что в соглашения есть недостатки, в частности, в нем ничего нет о ракетной программе Ирана и поддержке терроризма.









"Мы считаем, что ядерное соглашение было ошибочным", - отметил министр.





Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. ЕС заявил, что остается преданным соглашению с Ираном и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.





Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил восстановить обогащение урана в больших, чем прежде, масштабах, если ядерная сделка провалится.