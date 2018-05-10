Почему Лукашенко сделал ставку на силовой блок?

Глава государства опирается на силовой блок при принятии кадровых решений для ротации высоких чиновников в результате антикоррупционных расследований, отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».





— Несмотря на то, что ранее подобные меры никогда не приносили желаемого эффекта, белорусское руководство вновь пытается административными мерами и антикоррупционным давлением повысить эффективность госсектора экономики, а также ограничить аппетиты наиболее ресурсоемких отраслей госсектора на бюджетную поддержку, — отмечают эксперты.





Силовой блок закрепляет свое ведущее положение в госуправлении за счет антикоррупционного преследования высоких чиновников и оказывает влияние на кадровую политику высшего руководства. После антикоррупционного расследования отправлены в отставку министр энергетики Владимир Потупчик, а также руководитель Госинспекции охраны животного и растительного мира и его заместитель.









— КГБ во главе с Валерием Вакульчиком существенно укрепляет свои позиции перед другими силовыми ведомствами и госаппаратом страны в целом, поскольку влияет на кадровые решения не только на отставки, но и на назначения. В свою очередь роль МВД во главе с Игорем Шуневичем несколько уменьшается после снижения мобилизационного потенциала у лидеров протеста и уличного противостояния с оппозицией, — подчеркивается в обзоре.





В условиях сокращения государственных ресурсов высшее руководство страны делает ставку на административное давление на управленцев для повышения эффективности госсектора экономики. Так, премьер Беларуси Андрей Кобяков анонсировал возможные кадровые перестановки и сокращение дотаций убыточным предприятиям.





— По всей видимости, влияние силовиков на кадровые решения и антикоррупционное давление в госсекторе экономики будет нарастать и дальше, — прогнозируют эксперты.





Стоит отметить, что после масштабного мониторинга сельхозорганизаций силовыми ведомствами возбуждено около полусотни уголовных дел в отношении аграриев.