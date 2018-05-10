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Почему Лукашенко сделал ставку на силовой блок?

Белорусское руководство откладывает реформирование госсектора и рассчитывает повысить его эффективность за счет административного и антикоррупционного давления на управленцев.

Почему Лукашенко сделал ставку на силовой блок?
Глава государства опирается на силовой блок при принятии кадровых решений для ротации высоких чиновников в результате антикоррупционных расследований, отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

— Несмотря на то, что ранее подобные меры никогда не приносили желаемого эффекта, белорусское руководство вновь пытается административными мерами и антикоррупционным давлением повысить эффективность госсектора экономики, а также ограничить аппетиты наиболее ресурсоемких отраслей госсектора на бюджетную поддержку, — отмечают эксперты.

Силовой блок закрепляет свое ведущее положение в госуправлении за счет антикоррупционного преследования высоких чиновников и оказывает влияние на кадровую политику высшего руководства. После антикоррупционного расследования отправлены в отставку министр энергетики Владимир Потупчик, а также руководитель Госинспекции охраны животного и растительного мира и его заместитель.


— КГБ во главе с Валерием Вакульчиком существенно укрепляет свои позиции перед другими силовыми ведомствами и госаппаратом страны в целом, поскольку влияет на кадровые решения не только на отставки, но и на назначения. В свою очередь роль МВД во главе с Игорем Шуневичем несколько уменьшается после снижения мобилизационного потенциала у лидеров протеста и уличного противостояния с оппозицией, — подчеркивается в обзоре.

В условиях сокращения государственных ресурсов высшее руководство страны делает ставку на административное давление на управленцев для повышения эффективности госсектора экономики. Так, премьер Беларуси Андрей Кобяков анонсировал возможные кадровые перестановки и сокращение дотаций убыточным предприятиям.

— По всей видимости, влияние силовиков на кадровые решения и антикоррупционное давление в госсекторе экономики будет нарастать и дальше, — прогнозируют эксперты.

Стоит отметить, что после масштабного мониторинга сельхозорганизаций силовыми ведомствами возбуждено около полусотни уголовных дел в отношении аграриев.

Источник: "Завтра твоей страны"
11:47 10/05/2018






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