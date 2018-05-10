Сочинский фильтр Путина для членов ЕАЭС? А ШОС его знает

Визит Лукашенко в беларуских СМИ называют официальным и он должен совпасть по времени с очередным саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где Беларуси удалось повысить свой статус с партнера по диалогу до наблюдателя.





Можно также напомнить, что в 2015 году в Минске с официальным визитом побывал председатель КНР Си Цзиньпин. Главной темой этого визита было углубление всестороннего стратегического партнерства между Беларусью и Китаем, а также участие Беларуси в китайской инициативе Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП).





В свое время Пекин весьма положительно воспринял активное присоединение Беларуси к китайской инициативе “Один пояс — один путь”, которую еще называют проектом экономического пояса “Нового Шелкового пути”. Одной из целей этой китайской инициативы является развитие сообщения между Китаем, Центральной Азией, Россией и Балтией. Но на пути в ЕС находится и Беларусь с инвестиционным голодом.





В ЕС весьма скептически относятся к ЕАЭС, не видя в нем сегодня действенный потенциал для экономического развития. Аналогичное отношение и у Китая. Пока он терпеливо наблюдает за процессами внутри Евразийского экономического союза, предпочитая, как и ЕС, строить отношения на двусторонней основе с каждым из членов ЕАЭС, развивать региональную кооперацию без цели создания для Шелкового пути общей зоны свободной торговли.





Еще одной особенностью китайской инициативы “Один пояс — один путь” является отсутствие структур для ее реализации. И пока нет полной ясности, когда они могут быть созданы.









По мере развития проекта все более очевидны не только будущие экономические выгоды, но и геополитические расчеты Китая. Уже сегодня многие эксперты склонны видеть все же китайскую перспективу развития стран Евразии. Ведь ожидавшейся динамики Евразийский экономический союз так и не получил. Очевидно, что ЕАЭС ( РФ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения) не в состоянии конкурировать с ЕС. Поэтому Пекин методично и последовательно претворяет в жизнь более эффективный, на его взгляд, вариант развития стран, через который “Новый Шелковый путь” должен пройти.





Определенный оптимизм в развернувшейся геополитической игре по маршруту Шелкового пути из Казахстана через Россию и Беларусь придают такие “козыри”, как Таможенный союз и географическое положение республики. По некоторым оценкам, они способны сыграть значимую роль в кооперации с балтийскими портами.





Но, как отмечают эксперты, сдерживающим фактором является отсутствие должного понимания самих участников внутри ЕАЭС. Стоит учитывать и последствия нынешней санкционной политики Запада в отношении Москвы. Эти обстоятельства все больше вызывают стремление Беларуси диверсифицировать свое присутствие в китайском мегапроекте за счет участия в иных логистических его маршрутах. Этим во многом и можно объяснить то, что к Транскаспийскому маршруту, идущему в обход России, присоединилась и Беларусь. Что может вызывать определенные подозрения Москвы в адрес белорусского союзника.





Несмотря на то, что главным приоритетом ШОС является обеспечение региональной стабильности и безопасности, у нее имеется и экономическая повестка дня. И официальный Минск всегда всем демонстрирует, что заинтересован в активном подключении к сотрудничеству в этой сфере деятельности ШОС, которая далеко не всегда сопрягается с деятельностью ЕАЭС.









Поэтому не остается без пристального внимания Кремля то, что Украина подписала с Литвой меморандум об объединении проекта “Шелковый путь” с проектом “Викинг”. Таким образом, прокладывается маршрут по территории Украины, Беларуси и Литвы. Вполне вероятно, что и этот проект может быть одной из причин возникшего в последнее время напряжения между Минском и Вильнюсом, определенных трений и с Киевом не без участия третьей стороны, доминирующей в ЕАЭС. Такие мнения можно услышать на различных международных форумах экспертов. Кстати, один из таких планируется провести в скором времени в Минске под патронажем беларуского МИД, некоторых других госструктур с возможным личным участием Лукашенко, что тогда будет многообещающим для столиц евразийского экономического союза.





Можно отметить, что руководитель Беларуси, в многозначительном тоне, анонсировал проведение там же, в первый летний месяц, надо полагать до своего визита в Китай, мероприятия под названием заседание высшего госсовета остающегося виртуальным союзного государства РФ&РБ. Из Кремля об этом пока ничего не слышно.





Зато доподлинно уже известно, что пережив очередную свою инаугурацию, Путин решил собрать 14 мая у себя в Сочи своих партнеров по ЕАЭС. Можно смело предположить, что гвоздем программы саммита станет новый премьер Армении. В силу своих властных полномочий, он будет представлять свою страну на уровне остальных партнеров-президентов стран-членов ЕАЭС. По крайней мере, Путин армянского премьера в Сочи пригласил и поздравил с избранием парламентом. От Лукашенко такого поздравления в Ереване почему-то не услышали.





Интересно, что в отличие от Москвы, в Минске, пока, анонсируют сочинский саммит только, как встречу Лукашенко с Путиным. У некоторых наблюдателей возникает ощущение, что беларуский коллега Путина может появиться в Сочи с некими «сюрпризами». Поэтому, в профилактических целях, Путин и решил не тянуть время, организовав этакий сочинский «фильтр» для своих евразийских коллег, дабы не оставалось у тех иллюзий насчет реальных условий членства в ЕАЭС.





Разговор обещают жесткий и ясный. Судя по туманным высказываниям Лукашенко о предстоящей встрече в Сочи, непредсказуемость вечного Путина вводит всех приглашенных в тремор. Многообещающим для мира представляется и приобретение товарищем Си бессрочного мандата на власть. Глава российского государства, как ожидается, примет участие в саммите ШОС в Циндао. По официальной информации, согласие на участие Путина уже имеется. Затеянный им сочинский «фильтр» для коллег- участников саммита ШОС, во многом должен определить поведение, позицию Кремля на этом крупном международном форуме и вообще его дальнейшую евразийскую стратегию.