Об этом Александр Лукашенко заявил после официальной части церемонии на площади Победы, общаясь с ветеранами.





"Запомните: в Беларуси никогда никто святое не запрещал и запрещать не будет", — цитирует tut.by слова главы государства. Лукашенко сообщил, что несколько лет назад в День Победы в Минске организовывали шествие, во время которого его участники вместе с ветеранами, держа в руках портреты, шли по проспекту до площади Победы.





"Правда, потом по всему миру этот так называемый бессмертный полк прошел. Это было давно у нас. Но ветераны попросили: мы, говорят, идти не можем", — пояснил Лукашенко. Он добавил, что ветеранам предлагали подвезти их на автомобилях, но те отказались. Поэтому памятные мероприятия стали проводить только на площади Победы.









"Но если народ просит снова пройти с портретами, флагами и так далее, в следующем году мы это организуем. Только не надо это политизировать и заявлять, что мы чуть ли не запрещаем что-то. В Беларуси этого никогда не было и не будет. Каждый имеет право почтить память своих героев, пройтись там, где он считает нужным, с портретом и возложить цветы. Это великое, это святое. Так будет всегда в Беларуси", — заявил белорусский руководитель.





Напомним, 7 мая появилась информация, что городские власти отказали организаторам акции "Бессмертный полк", которые хотели устроить шествие в Минске. 8 мая стало известно, что организатором акции дали на нее разрешение.