Об этом сообщает УНИАН





"23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела согласно статье 29 (1) Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018, посовещавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков" , - говорится в пресс-релизе суда.









Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.





Стоит отметить, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии.





Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.





Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года.





Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела. В суде напоминают, что после проведения слушания по существу спора с 5 по 6 октября 2017 состав арбитража запросов стороны предоставить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 истцы представили свои объяснения вместе, Российская Федерация не представила никаких объяснений.



