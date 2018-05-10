Парламентские выборы в Малайзии впервые за 60 лет выиграла оппозиция

Мохамад пообещал не преследовать коалицию «Национальный фронт», которая до выборов занимала большинство в парламенте, и пообещал восстановить в Малайзии «верховенство закона».





«Национальный фронт» по итогам выборов получил 79 кресел мест в законодательном собрании. По итогам предыдущих парламентских выборов в Малайзии в 2013 году оппозиция улучшила свои позиции, но не смогла получить большинство мест, а ее лидер Анвар Ибрагим после голосования был приговорен к пяти годам заключения по обвинению в мужеложстве.