Госдепартамент США вводит санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.





Документ внесен на сайт Федерального реестра США, но будет официально опубликован 10 мая.





В целом санкции вводятся в отношении 28 лиц и структур. Кроме российских под санкции подпадают оборонные структуры Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.





В документе отмечается, что США установили, что ряд иностранцев и иностранных организаций занимаются деятельностью, которая является основанием для применения ограничительных мер, согласно закону о нераспространении оружия массового уничтожения.





"Закон предусматривает наказание иностранных юридических и физических лиц за продажу или приобретение у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, услуг или технологий, которые потенциально могут внести вклад в развитие оружия массового уничтожения", - говорится в документе.





Из российских структур в черный список, в частности, вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн БАРЛ, а также Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ).