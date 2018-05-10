Северная Корея освободила американских заключенных

Как сообщает ВВС, это был жест доброй воли Северной Кореи.





Данное решение было принято в преддверии исторической встречи лидеров США и Северной Кореи.





Трое граждан Америки - Ким Хак-сун, Тони Ким и Ким Дун-Чул были арестованы за антиправительственную деятельность и пропаганду против Северной Кореи.





Данные лица отбывали наказание в исправительных учреждениях строгого режима.