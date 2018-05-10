Северная Корея освободила американских заключенных
Трамп сообщил, что правительство Северной Кореи освободило из тюрьмы трех граждан США.
Как сообщает ВВС, это был жест доброй воли Северной Кореи.
Данное решение было принято в преддверии исторической встречи лидеров США и Северной Кореи.
Трое граждан Америки - Ким Хак-сун, Тони Ким и Ким Дун-Чул были арестованы за антиправительственную деятельность и пропаганду против Северной Кореи.
Данные лица отбывали наказание в исправительных учреждениях строгого режима.
07:17 10/05/2018
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