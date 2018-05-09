Рамзан Кадыров первым получил высший чеченский орден «Герой Отечества»

РИА Новости / Саид Царнаев

Орден главе региона вручил спикер парламента Магомед Даудов на параде Победы в Грозном. Об этом сообщают РИА «Новости».

«За личное мужество и отвагу, проявленные при защите государственности, конституционного строя и правопорядка на территории Чеченской Республики в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленный героизм награждается орденом „Даймехкан Турпалхо“ глава республики, Герой России Рамзан Кадыров», — сказал Даудов.





По словам представителей парламента Чечни, депутаты учредили орден 1 марта в этом году и Кадыров стал первым человеком, получившим высшую награду.

По данным агентства, до этого Кадыров получил еще один орден местного парламента — «Честь Отечества» («Даймехкан Сий»), он присуждается «за достижения в государственном строительстве и обеспечение безопасности в республике».