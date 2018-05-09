Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Рамзан Кадыров первым получил высший чеченский орден «Герой Отечества»

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал первым обладателем высшей награды чеченского парламента «Герой Отечества» («Даймехкан Турпалхо»).

 РИА Новости / Саид Царнаев

Орден главе региона вручил спикер парламента Магомед Даудов на параде Победы в Грозном. Об этом сообщают РИА «Новости».

 

«За личное мужество и отвагу, проявленные при защите государственности, конституционного строя и правопорядка на территории Чеченской Республики в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленный героизм награждается орденом „Даймехкан Турпалхо“ глава республики, Герой России Рамзан Кадыров», — сказал Даудов.

 


По словам представителей парламента Чечни, депутаты учредили орден 1 марта в этом году и Кадыров стал первым человеком, получившим высшую награду.

 

По данным агентства, до этого Кадыров получил еще один орден местного парламента — «Честь Отечества» («Даймехкан Сий»), он присуждается «за достижения в государственном строительстве и обеспечение безопасности в республике».

19:55 09/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё