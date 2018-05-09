Палата Европейского суда по правам человека передаст четыре дела "Украина против России" по Крыму и Донбассу в Большую палату суда. Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.





Палата Европейского суда по правам человека, которая рассматривает четыре межгосударственные заявления, поданые Украиной против России, отказалась от юрисдикции над ними в пользу Большой Палаты.





Согласно Европейской конвенции по правам человека, если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся толкования положений Конвенции или протоколов к ней, то палата может в любое время отказаться от юрисдикции в пользу Большой Палаты, если ни одна из сторон этого вопроса не отрицает.









Четыре дела "Украина против России" касаются аннексии Россией украинского Крыма в марте 2014 года, событий в Крыму и в Донбассе с сентября 2014 года. Также в них поднят вопрос о вывозе украинских детей-сирот с неподконтрольных территорий Донбасса в РФ.



